Αθλητικά

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, από τις ακτίνες του ήλιου στον ναό της Ήρας στην Αρχαία Ολυμπία, λίκνο των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων.

Ολοκληρώθηκε, στην Αρχαία Ολυμπία, η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Αγώνες του 2022, που θα φιλοξενηθούν στο Πεκίνο (4-20 Φεβρουαρίου). Η Τελετή πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, σύμφωνα με το παραδοσιακό τελετουργικό, αλλά χωρίς την παρουσία κοινού, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την Covid-19.

Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, από τις ακτίνες του ήλιου στον ναό της Ήρας στην Αρχαία Ολυμπία, λίκνο των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων.

Παρόντες, ήταν η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, εκπρόσωποι της ελληνικής και της κινέζικης Ολυμπιακής Επιτροπής και διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι.

Για δεύτερη διαδοχική (σ.σ. προηγήθηκε η Αφή της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο) και τρίτη στην Ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, η παραδοσιακή Τελετή διεξήχθη χωρίς την παρουσία θεατών. Η πρώτη φορά, συνέβη το 1984, όταν η Ελλάδα θέλησε με τον τρόπο αυτόν, να διαμαρτυρηθεί για τον εμπορικό χαρακτήρα των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λος Άντζελες.

Η ηθοποιός Ξανθή Γεωργίου, ως Ελληνίδα ιέρεια, άναψε την Φλόγα με τον παραδοσιακό τρόπο, χάρη στις ακτίνες του ήλιου που περνούσαν από ένα κάτοπτρο.

Τρεις ακτιβιστές, υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εισήλθαν στον χώρο του αρχαίου σταδίου και ναού όπου ανάβει παραδοσιακά η Ολυμπιακή Φλόγα και προσπάθησαν να ξεδιπλώσουν ένα πανό αμέσως μετά την Αφή, όμως απομακρύνθηκαν από τους άνδρες ασφαλείας.

«Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε ακόμα, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου 2022 θα είναι μια σημαντική στιγμή για να φέρουμε τον κόσμο κοντά σε ένα πνεύμα ειρήνης, φιλίας και αλληλεγγύης. Οπως έχει δείξει, σαφώς, η παγκόσμια πανδημία του κορονοϊού, δεν μπορούμε παρά να αντιμετωπίσουμε με αλληλεγγύη τις πολλές προκλήσεις αυτού του κόσμου. Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς αλληλεγγύη», δήλωσε χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ.

Ειδήσεις σήμερα:

Δήλεσι: Ηλικιωμένος που ποδοπατήθηκε από ληστές μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Αλέξης Κούγιας: Πώς έγινε το τροχαίο (βίντεο)

Καιρός: Έφυγε ο “Μπάλλος”, έρχεται ποιος;