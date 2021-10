Πέθανε ο Κόλιν Πάουελ

Κόσμος

Ο στρατηγός και πρώην ΥΠΕΗ των ΗΠΑ, έχασε τη ζωή του από επιπλοκές του κορονοϊού.

Ο στρατηγός Κόλιν Πάουελ, πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Τζορτζ Γ. Μπους και πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, πέθανε εξαιτίας επιπλοκών της Covid-19, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

"Χάσαμε ένα σύζυγο, έναν πατέρα, έναν παππού σπουδαίο και στοργικό, και έναν μεγάλο Αμερικανό", ανέφερε η οικογένεια του σε ανακοίνωση. Η οικογένειά του πρόσθεσε ότι ο Πάουελ ήταν πλήρως εμβολιασμένος ενώ ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό στο Εθνικό Ιατρικό Κέντρο Γουόλτερ Ριντ για τη φροντίδα που του πρόσφερε.

Ο Πάουελ ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός που έγινε αρχηγός του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, προτού γίνει επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην κυβέρνηση του Μπους. Ήταν 84 ετών.

