Χρυσή Αυγή: Ο Πατέλης αποφυλακίζεται

Ο άνθρωπος που κινητοποίησε το τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής, το οποίο επιτέθηκε στον Παύλο Φύσσα, βγαίνει από την φυλακή ένα χρόνο μετά την καταδίκη του.



Ο άνθρωπος που κινητοποίησε το τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής, το οποίο επιτέθηκε στον Παύλο Φύσσα λίγη ώρα πριν πέσει νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, βγαίνει από την φυλακή ένα χρόνο μετά την καταδίκη του.

Το Πενταμελές Εφετείο Αναστολών, έκανε δεκτή την αίτηση αποφυλάκισης του πυρηνάρχη της Τοπικής της Χρυσής Αυγής Νίκαιας, Γιώργου Πατέλη, καταδικασμένου από το δικαστήριο που δίκασε την εγκληματική οργάνωση, σε κάθειρξη 10 ετών για ένταξη, αλλά και για απλή συνέργεια στην δολοφονία του 34χρονου μουσικού, τον Σεπτέμβριο του 2013.

Η απόφαση αποδοχής της αίτησης του Γιώργου Πατέλη ελήφθη από το δικαστήριο κατά πλειοψηφία και με εισαγγελική πρόταση που τάχθηκε υπέρ της αντικατάστασης της κράτησης με όρους, θεωρώντας πως για το άλλοτε δραστήριο και ισχυρό στέλεχος της Τοπικής Οργάνωσης, δεν υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να τελέσει νέες πράξεις. Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό, το αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε ο Πατέλης «τελέστηκε για συγκεκριμένους λόγους, εν όψει συγκεκριμένων συνθηκών». Επίσης, ο εισαγγελέας ανέφερε στους δικαστές ότι κατά τον χρόνο της κράτησης του, ο κατηγορούμενος υπήρξε «υποδειγματικός κρατούμενος» .

Ως κύριο λόγο για την αίτηση του, ο Γιώργος Πατέλης επικαλέστηκε σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζει το παιδί του και υπέρμετρη βλάβη που θα υποστεί αν παραμείνει κρατούμενος. Πριν μερικούς μήνες, αντίστοιχη αίτηση του καταδικασμένου είχε απορριφθεί.

Το δικαστήριο όρισε περιοριστικούς όρους για την έξοδο του Πατέλη από την φυλακή, επιβάλλοντας υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα ανά τακτά διαστήματα, ενώ του απαγόρευσε την έξοδο από την χώρα.

