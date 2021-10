Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: υπογεγραμμένη φανέλα του Μέσι το δώρο του Καστέξ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας έκανε αυτό το δώρο στον προκαθήμενο της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας ύστερα από ιδιωτικές συνομιλίες διάρκειας 35 λεπτών.

Ένα δώρο που θα το... εκτιμήσει έλαβε ο Πάπας Φραγκίσκος από τον πρωθυπουργό της Γαλλίας. Ο Ζαν Καστέξ δώρισε στον ποντίφικα, ο οποίος κατάγεται από την Αργεντινή και είναι γνωστός ποδοσφαιρόφιλος, μια υπογεγραμμένη φανέλα του διάσημου συμπατριώτη του, Λιονέλ Μέσι, μέσα σε κορνίζα.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας έκανε αυτό το δώρο στον προκαθήμενο της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας ύστερα από ιδιωτικές συνομιλίες διάρκειας 35 λεπτών που είχαν οι δύο άνδρες στο Βατικανό.

Ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος είναι γεννημένος στο Μπουένος Αϊρες και υποστηρίζει τη Σαν Λορέντζο, έχει συναντήσει τον 34χρονο άσο της Παρί Σεν Ζερμέν και τον έχει χαρακτηρίσει ως έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Εκτός από τη φανέλα με το νούμερο 30 που φοράει ο «ψύλλος» στην Παρί Σεν Ζερμέν, ο Καστέξ δώρισε στον ποντίφικα και ένα αντίγραφο της έκδοσης του 1836 από την Παναγία των Παρισίων του Βίκτορος Ουγκώ.

Ο Καστέξ επισκέφθηκε το Βατικανό και τη Ρώμη για τους εορτασμούς των 100 χρόνων από την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγία Έδρα.

???? Jean Castex au Vatican | @Pontifex_fr a offert au Premier ministre francais une mosaique representant les "Vignerons", son Message pour la Journee mondiale de la paix 2021 et le Document sur la fraternite humaine. pic.twitter.com/9xHWFxJSIN

— Vatican News (@vaticannews_fr) October 18, 2021

Φωτό, βίντεο: vaticannews

Ειδήσεις σήμερα:

Μπακογιάννης στον ΑΝΤ1: Πρέπει να ενισχυθεί η αστυνόμευση στην Αθήνα (βίντεο)

ΗΠΑ: Φονική επίθεση σε Πανεπιστήμιο

Αχαϊα: Πήγαινε να αρραβωνιαστεί και βρέθηκε... αστυνομικό τμήμα