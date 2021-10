Life

“The 2Night Show” με μοναδικούς καλεσμένους τη Δευτέρα (εικόνες)

Δύο άνδρες καλλιτέχνες κάθονται απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και απαντούν στις ερωτήσεις του με χιούμορ!

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Ηλία Παπανικολό - «Εισβολέα».

Ένας άνθρωπος που έχει περάσει διά πυρός και σιδήρου, μιλά για τα δύσκολα σχολικά του χρόνια, λόγω της δυσλεξίας, για τον έφηβο γιο του, καθώς και για τη μουσική του και τις εναλλαγές που είχε στο πέρασμα των χρόνων μέχρι την περίοδο της καραντίνας, που απελευθερώθηκε από το «Εισβολέας» και έγινε «Λιάκος».

Τέλος, εξηγεί πώς μπορείς να βρίσεις χωρίς να βρίζεις, και μιλά για τη νέα γενιά των ράπερς, για την άγνωστη κόντρα του με τον MadClip, αλλά και για τα μελλοντικά του σχέδια στο ραπ-μπέτικο.

Ο Μάρκος Σεφερλής κάθεται στην πολυθρόνα του «The2nightShow» και η συζήτηση με τον Γρηγόρη δεν μπορεί παρά να είναι απολαυστική!

Ο Μάρκος αφήνει για λίγο την παρουσίαση του «5Χ5» και μοιράζεται μαζί μας το μυστικό της αστείρευτης έμπνευσής του, αλλά και τα ευτράπελα που έχει ζήσει στις παραστάσεις του. Γιατί δεν γίνεται να παρουσιάσει ξανά το «Ταξί» και ποια σειρά, που θα δούμε σύντομα στις οθόνες μας, θεωρεί όνειρο ζωής;

Πώς η σύζυγος του, Έλενα Τζαβαλιά, αντιμετωπίζει τις γυναίκες που τον «περιτριγυρίζουν»; Τελικά, ο μονάκριβος γιος τους, Χάρης, θα ακολουθήσει την υποκριτική; Ο Μάρκος Σεφερλής, μοναδικός και ευρηματικός, αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως είναι ο «Σουλεϊμάρκ ο Μεγαλοπρεπής» της καρδιάς μας.

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:30 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη

