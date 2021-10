Life

#MeToo: Ακόμη ένας ηθοποιός κατηγορείται για βιασμό

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του ηθοποιού. Τι υποστηρίζει ο ίδιος.



Άλλη μια καταγγελία για βιασμό σε βάρος γνωστού ηθοποιού ερεύνησαν οι εισαγγελικές αρχές και κατέληξαν στην άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του.

Στις αρχές του έτους, όταν ξεκίνησαν οι αποκαλύψεις για το ελληνικό #metoo, μία γυναίκα πήγε στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και τον κατήγγειλε ότι τη βίασε. Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο βιασμός φέρεται να τελέστηκε το 2020.

Ο σχετικός φάκελος από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών παραδόθηκε στα χέρια του εισαγγελέα Κώστα Σπυρόπουλου, ο οποίος έχει σηκώσει όλο το βάρος των ερευνών για σεξουαλικές επιθέσεις στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο ηθοποιός κλήθηκε σε εξηγήσεις ως ύποπτος. Αρνήθηκε ότι υπήρξε βιασμός, υποστήριξε ότι υπήρχε συναίνεση από την πλευρά της καταγγέλλουσας, ωστόσο ο εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για το κακούργημα του βιασμού και πλέον ο ηθοποιός θα κληθεί να απολογηθεί σε ανακριτή.

