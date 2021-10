Υγεία - Περιβάλλον

Ντόρα Μπακογιάννη: Τι είναι το πολλαπλό μυέλωμα που διέγνωσαν οι γιατροί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πολλαπλό μυέλωμα είναι η δεύτερη πιο συχνή μορφή κακοήθους καρκίνου του νωτιαίου μυελού.

«Δεν είναι ποτέ εύκολο ν’ ακούς ότι έχεις καρκίνο», έγραψε στο facebook η Ντόρα Μπακογιάννη, ανακοινώνοντας ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.

Η βουλευτής της ΝΔ ανέφερε ότι «η ασθένεια είναι σε πολύ αρχικό στάδιο» και τόνισε πως θα συνεχίσει να δουλεύει κανονικά και να παλεύει γι’ αυτόν τον τόπο που τόσο αγαπά, παράλληλα με τη θεραπεία της.

Τι είναι όμως το πολλαπλό μυέλωμα με το οποίο διαγνώστηκε;

Το πολλαπλό μυέλωμα είναι η δεύτερη πιο συχνή μορφή κακοήθους καρκίνου του νωτιαίου μυελού και ανήκει στα στην ομάδα των μη Hodgkin λεμφωμάτων. Είναι μια σχετικά σπάνια μορφή καρκίνου που ευθύνεται για περίπου το 1% όλων των καρκίνων και για περίπου το 2% του συνόλου των θανάτων από καρκίνο. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μητρώων Καρκίνου, κάθε έτος εμφανίζονται 21.420 νέα περιστατικά πολλαπλού μυελώματος στην Ευρώπη, ενώ οι θάνατοι από αυτήν την ασθένεια είναι περίπου 15.000. Εκτιμάται ότι 60.000 άτομα στην Ευρώπη πάσχουν επί του παρόντος από αυτήν την ασθένεια.

Οι περισσότεροι ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πιθανότητα νόσησης από αυτήν τη μορφή καρκίνου αυξάνεται με την ηλικία. Εντούτοις, πολλά άτομα νεότερης ηλικίας πάσχουν επίσης από πολλαπλό μυέλωμα.

Με το πολλαπλό μυέλωμα, η μόνιμη ίαση είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις τοπικής εμφάνισης (μονήρες πολλαπλό μυέλωμα) και, στους νεότερους ασθενείς, μετά από αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών (από κάποιο άλλο άτομο).

Το πολλαπλό μυέλωμα δεν είναι μεταδοτικό. Παρόλο που οι συγγενείς πρώτου βαθμού (γονείς, αδελφοί και αδελφές) των ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της ασθένειας, αυτή δεν είναι μια κληρονομική ασθένεια υπό τη στενότερη έννοια.

Με πληροφορίες από myeloma-euronet

Ειδήσεις σήμερα:

ΚΙΝΑΛ – Παπανδρέου: Το μήνυμα για τη νίκη του ΠΑΣΟΚ το 1981 και οι επαφές

Χρυσή Αυγή: Ο Πατέλης αποφυλακίζεται

Κινέτα: Αυτοκίνητο έκανε βουτιά 12 μέτρων από κατεστραμμένη γέφυρα (εικόνες)