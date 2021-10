Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Και νέους νεκρούς από κορονοϊό μετρά σήμερα, Δευτέρα, η χώρα μας, ενώ σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Δευτέρα 3.164 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από αυτά 25 είναι εισαγόμενα, εκ των οποίων 15 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική καταγράφηκαν 541 νέα κρούσματα, ενώ στη Θεσσαλονίκη 453. Τριψήφιος είναι ο αριθμός των κρουσμάτων και στη Λάρισα, η οποία μετρά 199 νέους φορείς της Covid. Στη Μαγνησία εντοπίστηκαν άλλα 117 κρούσματα κορονοϊού, στην Αχαΐα 94, στη Μεσσηνία 88, και στην Πέλλα 71. Ένα κρούσμα καταγράφηκε στο Άγιον Όρος.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

