Τριμερής Ελλάδας - Αιγύπτου - Κύπρου: Η ατζέντα της Συνόδου

Τι σηματοδοτεί η Τριμερής Σύνοδος στην Αθήνα. Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για την σημασία της Συνόδου και τις ελληνικές επιδιώξεις.



Την επαναβεβαίωση της στρατηγικής σημασίας που αποδίδει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλέγμα περιφερειακών σχημάτων συνεργασίας, τα οποία βασίζονται σε κοινές αντιλήψεις για σειρά κρίσιμων ζητημάτων, καθώς και τη δυναμική συνεργασίας σε σειρά από τομείς με βασικό τον τομέα της ενέργειας -όπως έδειξε ήδη το διμερές Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου για την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών, έργο που θα διέρχεται από την οριοθετημένη ελληνο-αιγυπτιακή ΑΟΖ- αναμένεται να σηματοδοτήσει η 9η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 19 Οκτωβρίου στο Χίλτον, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Σημειώνουν ότι Κυριάκος Μητσοτάκης, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι και Νίκος Αναστασιάδης αναμένεται να συζητήσουν για σημαντικές περιφερειακές εξελίξεις και ζητήματα, όπως οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό, οι εξελίξεις στη Λιβύη ενόψει των εκλογών της 24ης Δεκεμβρίου, στη Συρία και τον Λίβανο.

Οι τρεις ηγέτες αναμένεται ακόμη να υιοθετήσουν Κοινή Διακήρυξη που θα σηματοδοτεί τις κοινές τους αντιλήψεις για τις εξελίξεις στην περιοχή και το ευρύ φάσμα συνεργασίας των τριών χωρών, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Παρουσία των τριών ηγετών αναμένεται ακόμη να υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς Ενέργειας Μνημόνιο Συνεργασίας για τη διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων των τριών χωρών, καθώς και για τη συνεργασία σε θέματα αποδήμων.

Υπενθυμίζουν επίσης, ότι πριν από λίγες ημέρες ο ΥΠΕΝ Κώστας Σκρέκας και ο Αιγύπτιος ομόλογός του Mohamed Shaker υπέγραψαν Μνημόνιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας, μια συμφωνία με μεγάλη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία, η οποία επιβεβαιώνει την στρατηγική σχέση Αθήνας-Καΐρου. Πρόκειται για την πρώτη διασύνδεση της Ευρώπης με την Αφρική, για ένα έργο που θα διέρχεται από την οριοθετημένη ελληνο-αιγυπτιακή ΑΟΖ και μπορεί να μεταφέρει στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας φθηνή «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια, μετατρέποντας την Ελλάδα σε κόμβο «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας. Η υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας για την ηλεκτρική διασύνδεση, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, έρχεται σε μια περίοδο που η συζήτηση για την εφοδιαστική αλυσίδα και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης βρίσκεται στην κορυφή του προβληματισμού στις Βρυξέλλες, ενώ το θέμα θα απασχολήσει και την επικείμενη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Παράλληλα με τις εργασίες της τριμερούς Συνόδου Κορυφής, θα πραγματοποιηθεί στο Χίλτον επιχειρηματικό Φόρουμ με τη συμμετοχή επιχειρηματιών από τους τομείς της ενέργειας και της ναυτιλίας, με στόχο να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη συνεργασιών στους συγκεκριμένους κλάδους των οικονομιών των τριών χωρών.

