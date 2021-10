Life

“Άγριες Μέλισσες”: Η Λήδα Ματσάγγου μπαίνει στη σειρά

Ποιον ρόλο θα ενσαρκώσει. Ποια η σχέση της με τη Μυρσίνη.

Η Λήδα Ματσάγγου μπαίνει στη σειρά «Άγριες Μέλισσες» και θα ενσαρκώσει την Αντιγόνη Λαζάρου.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΑΖΑΡΟΥ

Η Αντιγόνη Λαζάρου είναι εκδότρια του γυναικείου περιοδικού «Γούστο».

Είναι μια χειραφετημένη, δυναμική, πανέξυπνη γυναίκα, παλιά γνώριμη της Μυρσίνης και εμφανίζεται ξανά στη ζωή τους με αφορμή ένα αφιέρωμα που θέλει να κάνει στην καπνοβιομηχανία του Δούκα.

Σύντομα, όμως, θα κληθεί να τους προσφέρει μια ουσιαστική βοήθεια. Η Αντιγόνη θα δεχτεί να τους βοηθήσει, μόνο που η Μυρσίνη θα ανακαλύψει ότι στο πρόσωπο της παλιάς της φίλης θα βρει τον μάστορά της…

