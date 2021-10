Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός– Θεοδωρίδου: Τα παιδιά αποτελούν “ρεζερβουάρ” νέων μεταλλάξεων

Τι είπε για το εμβόλιο της Johnson & Johnson και το ενδεχόμενο δεύτερης δόσης.



Τις τελευταίες εξελίξεις για την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος στη χώρα, μίλησε η Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, κατά την διάρκεια της ενημέρωσης.

«Τα εμβόλια mRNA παρουσιάστηκαν με τεράστια προσπάθεια και όραμα, με ταχύτητα φωτός, σύμφωνα με τους δημιουργούς τους. Από τη συνέντευξή τους, ξεχωρίζω την τοποθέτηση πως μετά την πανδημία θα είναι περισσότεροι οι άνθρωποι που ειναι ευγνώμονες στην επιστήμη. Τα εμβόλια είχαν μεγάλες δυσκολίες για τη διαχείρισή τους, βαθμιαία υπήρξαν βελτιώσεις ως προς τη συντήρησή τους. Περιέχουν το mRNA και απλά άλλα συστατικά, τα οποία το σταθεροποιούν. Δεν περιέχουν συστατικά που προκαλούν αλλεργίες, συμβάλλουν στον έλεγχο της πανδημίας», είπε αρχικά η κ. Θεοδωρίδου.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή, συστήνεται η χορήγηση μιας δόσης μετά τη νόσηση» και τόνισε ότι «η ανοσία μετά από νόσηση και εμβολιασμό είναι πιο αποτελεσματική από τη φυσική νόσηση. Η ανοσιακή αντίδραση είναι ποιοτικά καλύτερη και στηρίζεται στα μνημονικά κύτταρα που αναπτύσσονται».



«Άτομα που νοσησαν και δεν εμβολιάστηκαν, είχαν 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν ξανά, σύμφωνα με έρευνα στο Κεντάκι», ανέφερε ακόμα η κ.Θεοδωρίδου.



«Η χορήγηση τρίτης δόσης παρέχει υψηλή προστασία σε άτομα άνω των 60 ετών και σε ευάλωτα άτομα. Συνεχώς, προστίθετανται στοιχεία για τους ευάλωτους», σημείωσε ακόμα η κ. Θεοδωρίδου.

Σύμφωνα με την κ. Θεοδωρίδου «ένα άλλο θέμα, σε αναμονή για την αξιολόγηση από το CDC βρίσκεται το μονοδοσικό εμβόλιο της Janssen ως προς την πρόσθετη δόση. Η θετική γνωμοδότηση από τον FDA εγκρίνει δεύτερη δόση δυο μήνες μετά την πρώτη. Σύμφωνα με μελέτες, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου αυτού, αγγίζει με τη δεύτερη δόση το 90%».



Τέλος, η κ. Θεοδωρίδου αναφέρθηκε σε «μελέτη παιδιών και εφήβων στη Μασαχουσέτη, με μοριακό έλεγχο από τις εκκρίσεις του αναπνευστικού συστήματος. Δόθηκε απάντηση πως ο ιός βρίσκεται σε αυτές τις εκκρίσεις στα παιδά και τους εφήβους, είναι ζωντανός ιός, το ιικό φορτίο είναι εξαιρετικά ψηλό. Αυτό υπογραμμίζει πως και τα παιδιά μεταδίδουν, αλλά αποτελούν ένα ρεζερβουάρ νέων μεταλλάξεων. Επειδή ο χειμώνας πλησιάζει, τα παιδιά πρέπει να εμβολιαστούν κατά της Covid και εμβολιασμός ευάλωτων κι ενηλίκων κατά της γρίπης».

