Εμβολιασμός – Θεμιστοκλέους: δεκάδες χιλιάδες ραντεβού για την πρώτη δόση τις τελευταίες μέρες

Τα ποσοστά εμβολιασμού στη χώρα μας υστερούν σε σχέση με αυτά της Ε.Ε. Πόσοι συμπολίτες μας έχουν κάνει την τρίτη δόση.

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης για την πορεία των εμβολιασμών, δήλωσε ότι περισσότεροι από 6,5 εκατομμύριά συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον 1 δόση, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 62,3% του γενικού πληθυσμού και το 71,8% των ενηλίκων. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε, είναι 68,2% και 79,12%.

Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% του γενικού πληθυσμού και 69,4% του ενήλικου πληθυσμού. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε, είναι 64,2% και 73,9%.

Ο κ. Θεμιστοκλέους, είπε επίσης ότι τις τελευταίες 10 ημέρες περίπου 52.000 συμπολίτες μας έχουν κλείσει ραντεβού για να κάνουν την πρώτη δόση.

Σε ότι αφορά την τρίτη δόση, 206.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη εμβολιαστεί και περίπου 40.000 έχουν κλείσει ραντεβού για να κάνουν την τρίτη δόση.

