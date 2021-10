Οικονομία

Κρήτη - Σεισμόπληκτοι: Καταβολή αποζημιώσεων από το ΥΠΟΙΚ

Θα ακολουθήσουν νέες πληρωμές το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Νοεμβρίου.



Ποσό συνολικού ύψους 2.988.874,34 ευρώ πιστώνεται σήμερα από το Yπουργείο Οικονομικών σε 645 δικαιούχους (μοναδιαίοι ΑΦΜ) της Κρατικής Αρωγής στις σεισμόπληκτες περιοχές της Κρήτης, στο πλαίσιο της δεύτερης καταβολής των αποζημιώσεων.

Ειδικότερα, πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

324 δικαιούχων, ποσό 1.996.874,34 ευρώ ως προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής.

331 δικαιούχων, ποσό 992.000 ευρώ έναντι επιχορήγησης σε επιχειρήσεις.

Ήδη, μέσα σε 12 ημέρες από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για Κρατική Αρωγή στις σεισμόπληκτες περιοχές της Κρήτης (arogi.gov.gr), έχουν διατεθεί συνολικά 8.409.392,31 ευρώ στους πρώτους 1.059 πολίτες (μοναδιαίοι ΑΦΜ) που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους.

Οι δικαιούχοι θα δουν την πίστωση στους λογαριασμούς που έχουν δηλώσει στο myAADE (myaade.gov.gr) έως το βράδυ, ανάλογα με τις ροές πίστωσης της κάθε τράπεζας. Προοπτικά, με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αιτήσεων και των στοιχείων που υποβάλλονται, θα ακολουθήσουν νέες πληρωμές το επόμενο χρονικό διάστημα. Ενώ, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Νοεμβρίου.

