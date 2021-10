Αθλητικά

Euro 2020 – Αγγλία: “Καμπάνα” για τα επεισόδια στον τελικό

Ο τελικός της 11ης Ιουλίου, που κέρδισε η Ιταλία στα πέναλτι, αμαυρώθηκε από συγκρούσεις μεταξύ οπαδών, αστυνομικών και σεκιούριτι εντός και γύρω από το Γουέμπλεϊ.

Η Αγγλία τιμωρήθηκε με δύο αγώνες κεκλεισμένων των θυρών σε διοργανώσεις της UEFA, μετά τα επεισόδια κι όσα έλαβαν χώρα στον τελικό του Euro 2020 εναντίον της Ιταλίας στο Γουέμπλεϊ τον Ιούλιο, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (18/10) η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία.

Η ποινή για τη δεύτερη αγωνιστική, έχει ανασταλτικό χαρακτήρα για την επόμενη διετία και αν συμβεί το παραμικρό σε επόμενο εντός έδρας αγώνα των «τριών λιονταριών», θα «ενεργοποιηθεί» αυτόματα.

Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε η UEFA επιβλήθηκε και πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ στην Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Ο τελικός της 11ης Ιουλίου, που κέρδισε η Ιταλία στα πέναλτι, αμαυρώθηκε από συγκρούσεις μεταξύ οπαδών, αστυνομικών και σεκιούριτι εντός και γύρω από το Γουέμπλεϊ, με οπαδούς χωρίς εισιτήρια να παραβιάζουν τις ζώνες ασφαλείας. «Αν και είμαστε απογοητευμένοι με την ετυμηγορία, αναγνωρίζουμε το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης της UEFA», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Αγγλική Ομοσπονδία (FA), η οποία διενεργεί και δική της έρευνα για τα επεισόδια.

«Καταδικάζουμε την απαράδεκτη συμπεριφορά των ατόμων που προκάλεσαν θλιβερές σκηνές μέσα και γύρω από το στάδιο του Γουέμπλεϊ στον τελικό του Euro 2020 και λυπούμαστε βαθιά που μερικοί από αυτούς κατάφεραν να μπουν στο γήπεδο», συμπλήρωσε στην τοποθέτησή της η FA.

Η πειθαρχική έρευνα της UEFA ξεκίνησε δύο ημέρες μετά τον τελικό το κατηγορητήριο προς την Αγγλική Ομοσπονδία, περιελάμβανε τέσσερις κατηγορίες: Εισβολή στο γήπεδο από οπαδούς, ρίψη αντικειμένων, αναστάτωση που προκλήθηκε κατά τον εθνικό ύμνο και άναμμα πυρσών.

Η Αγγλική Ομοσπονδία είχε τιμωρηθεί και στην ημιτελική φάση του Euro 2020 με πρόστιμο 30.000 ευρώ για συμπεριφορές οπαφών κι ένα λέιζερ που «σημάδευε» τον τερματοφύλακα της Δανίας Κάσπερ Σμάιχελ κατά τη νίκη της Αγγλίας στον ημιτελικό, επίσης στο Γουέμπλεϊ.

Η βρετανική αστυνομία προχώρησε σε πολλές συλλήψεις κατά τη διάρκεια του τελικού κι ανέφερε ότι 19 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Τα στοιχεία του βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών έδειξαν ότι από τις 90 συλλήψεις που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο που έγιναν στο Euro 2020, 39 ήταν στον αγώνα της Ιταλίας.

