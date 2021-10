Κοινωνία

Ρόδος: Διακινούσαν παράνομα μετανάστες από την Τουρκία (εικόνες)

Κύκλωμα διακίνησης μεταναστών εξάρθρωσαν οι Λιμενικές αρχές, μετά την καταδίωξη Τούρκου διακινητή, που επιχειρούσε να προσεγγίσει τη Ρόδο.

Στη σύλληψη πέντε ατόμων, εκ των οποίων τρεις αλλοδαποί και δύο Έλληνες, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση παράνομης διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία στη Ρόδο, προέβησαν τα στελέχη μικτού κλιμακίου της Λιμενικής Αρχής Ρόδου και της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ).

Συγκεκριμένα, ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, για ύπαρξη ταχύπλοου σκάφους (Α.Λ.Σ.) σε θαλάσσια περιοχή της Ρόδου. Άμεσα στο σημείο μετέβη ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ., όπου στελέχη Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισαν και ακινητοποίησαν το ταχύπλοο, κάνοντας χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων άλλα και ρίψη προειδοποιητικών βολών σε ασφαλή τομέα, διότι το ταχύπλοο σκάφος προσπάθησε να εμβολίσει το περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Στη συνέχεια περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επιβίβασε όλους τους επιβαίνοντες από το ταχύπλοο, δυο διακινητές και 27 αλλοδαπούς, ενώ το ρυμούλκησε ασφαλώς στο λιμάνι της Ράοδου όπου και κατασχέθηκε.

Από την προανάκριση που διενεργήθηκε από την Λιμενική Αρχή Ρόδου, προέκυψε ότι ηγετικό στέλεχος του κυκλώματος φέρεται να είναι 38χρονος αλλοδαπός, κάτοικος Ρόδου. Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και επισταμένων ερευνών από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ρόδου και της ΔΑΠΘΑΣ, ο 38χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη. Ο προαναφερόμενος συλληφθείς φέρεται ότι συντόνιζε σε συνεργασία με τους διακινητές στην Τουρκία, την παράνομη μεταφορά των μεταναστών από την Τουρκία στη Ρόδο και φρόντιζε για την παραλαβή και μεταφορά τους σε ξενοδοχειακές μονάδες του νησιού, οι οποίες λειτουργούσαν ως ''safe house'', προκειμένου να τους αποκρύψουν από τις διωκτικές αρχές, ώστε να μην καταγραφούν.

Έπειτα από την διενέργεια νομότυπης κατ' οίκον έρευνας σε δύο καταλύματα εντοπίστηκαν – μεταξύ άλλων, εννέα αλλοδαποί στερούμενοι νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων, των οποίων την παράνομη μεταφορά είχε συντονίσει ο 38χρονος αλλοδαπός, ενώ οι δύο Έλληνες ιδιοκτήτες τους συνελήφθησαν.

Από την διενέργεια νομότυπης κατ' οίκον έρευνας στην οικία του 38χρονου αλλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα αμφιβόλου γνησιότητας διαβατήριο της Αλβανίας με στοιχεία τρίτου προσώπου.

Μία αμφιβόλου γνησιότητας ταυτότητα της Ιταλίας με στοιχεία τρίτου προσώπου.

Δύο αμφιβόλου γνησιότητας Υπηρεσιακά Σημειώματα Ελευθέρωσης Α.Τ. της ημεδαπής με στοιχεία τρίτων προσώπων.

Μία αμφιβόλου γνησιότητας βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου Covid-19 με στοιχεία τρίτου προσώπου.

Mία αμφιβόλου γνησιότητας ταυτότητα της αλλοδαπής.

Ένα απόκομμα ακτοπλοϊκού εισιτηρίου από Πειραιά για Ρόδο με στοιχεία τρίτου προσώπου.

Τέσσερα εμβάσματα μεταφοράς χρημάτων, διαφόρων χρηματικών ποσών συνολικής αξίας 3.754 ευρώ.

Ένα έμβασμα μεταφοράς χρηματικού ποσού αξίας 92,00 ευρώ.

Ένα έμβασμα μεταφοράς χρηματικού ποσού αξίας 270 ευρώ.

Φωτοαντίγραφο κράτησης τριών αεροπορικών εισιτηρίων τρίτων προσώπων, από το αεροδρόμιο Ρόδου με προορισμό το αεροδρόμιο Αθηνών.

Δύο τετράδια τα οποία περιέχουν σημειώσεις με ονόματα πλήθους τρίτων προσώπων, στα οποία αντιστοιχούσαν διάφορα χρηματικά ποσά.

Εννέα συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Ένα πτυσσόμενο μαχαίρι συνολικού μήκους 19 cm.

Δύο κάρτες κινητής τηλεφωνίας.

Τρεις κάρτες sim κινητής τηλεφωνίας.

Δύο κάρτες κινητής τηλεφωνίας, με αποσπασμένες τις κάρτες sim.

Τρεις φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου τρίτου προσώπου.

Τρεις κάρτες τραπεζικών αναλήψεων τρίτων προσώπων.

Ένα βιβλιάριο τραπέζης.

Μία κάρτα τραπέζης στοιχείων λογαριασμού.

Φωτοαντίγραφο πράξης προσφυγής.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή Ρόδου, μελετά και αναλύει σε βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν συμμετοχή και άλλων ατόμων στο υπόψη κύκλωμα.





