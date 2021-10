Οικονομία

ΑΑΔΕ - Πιτσιλής στον ΑΝΤ1: Έρχεται η ψηφιακή ενημέρωση κίνησης

Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και οι δυνατότητες που δίνονται στους πολίτες.



Για τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Όπως είπε ο κ. Πιτσιλής η ΑΑΔΕ κλήθηκε να διαχειριστεί πρωτόγνωρες καταστάσεις τα τελευταία δυο χρόνια με τις εφορίες κλειστές, σημειώνοντας ότι «δημιουργήσαμε ψηφιακές υπηρεσίες για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία».

Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή «προχωράμε στο επόμενο βήμα» καθώς όπως είπε μπαίνει σε εφαρμογή η νέα πλατφόρμα «Τα αιτήματα μου» και πρόσθεσε ότι ήδη 70 Δ.Ο.Υ. έχουν μπει στο πρόγραμμα.

Μιλώντας για το MyData είπε ότι είναι το μεγαλύτερο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού και απαντώντας για τις επικρίσεις που δέχεται το πρόγραμμα από λογιστές είπε ότι «δουλεύουμε εντατικά με όλους τους φορείς για να αντιμετωπίσουμε όποια θέματα υπάρχουν», ενώ σημείωσε ότι είναι εγγεγραμένες 310.000 επιχειρήσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο MyAADE live και ανέφερε ότι είναι η πρώτη υπηρεσία εξυπηρέτησης μέσω βιντεοκλήσης, όπου μεταξύ άλλων, θα μπορεί η υπηρεσία να χορηγεί ΑΦΜ και κλειδάριθμο.

Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή, το MyAADE είναι η νέα ψηφιακή πύλη εξυπηρέτησης των πολιτών, οι οποίοι, όπως είπε, μπορούν να βρουν εύκολα τις υπηρεσίες που χρειάζονται. «Θέλουμε οι υπηρεσίες να είναι όσο το δυνατόν πιο κατανοητές γίνεται», υπογράμμισε.

Τέλος, ο κ.Πιτσιλής αποκάλυψε ότι σε δυο μήνες θα τεθεί σε λειτουργία μια νέα ψηφιακή υπηρεσία, η ψηφιακή ενημέρωση κίνησης.





