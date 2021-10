Τεχνολογία - Επιστήμη

Επιστήμονες BioNTech στον ΑΝΤ1: ανοίγει ο δρόμος για θεραπείες καρκίνου

Το ζευγάρι των Τούρκων επιστημόνων της BioNTech τονίζει στον ΑΝΤ1 ότι η τεχνολογία mRNA ανοίγει τον δρόμο για την καταπολέμηση του καρκίνου και άλλων σοβαρών ασθενειών. ​

Την δύσκολη διαδρομή μέχρι την αναγνώριση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου που παρασκεύασε κατά του κορονοϊού, περιγράφει στον Τάσο Τέλλογλου, το ζευγάρι των Τούρκων επιστημόνων της εταίρίας Biontech, η οποία συνεργάζεται με τη Pfizer.

Όπως υποστηρίζουν η τεχνολογία mRNΑ, ανοίγει τον δρόμο για την καταπολέμηση του καρκίνου και άλλων σοβαρών ασθενειών.

Η Ομάδα του Ουγούρ Σαχίν και της Εζλέμ Τουρετσί στην Biontech δούλευε ήδη για χρόνια την τεχνολογία mRNΑ σε εξατομικευμένες θεραπείες καρκίνου όταν η πανδημία πρωτοεμφανίστηκε στην Γουχάν.

Όταν όμως έκαναν τις πρώτες επαφές με αρμοδίους λέγοντας ότι η έρευνά τους μπορεί να οδηγήσει σε έναν εμβόλιο κατά του κορονοϊού δεν πείστηκαν όλοι αμέσως.

Δέκα μήνες αργότερα οι δύο επιστήμονές περίμεναν μια Κυριακή του Νοεμβρίου το τηλεφώνημα του διευθυνοντος συμβουλου της Pfizer Αλμπερ Μπουρλά. Παρότι είχαν πίστη στο εμβόλιό τους, παραδέχονται ότι είχαν μεγάλη αγωνία.

Στην πρόσφατη βράβευσή τους από την πρόεδρο της Δημοκρατίας ανακοίνωσαν ότι η τεχνολογία mRNΑ που βοήθησε τόσο στην πανδημία, ενδεχομένως να αποτελέσει κλειδί και για πολλές άλλες σημαντικές ασθένειες στο άμεσο μέλλον.

Δείτε τι είπαν στον ΑΝΤ1 ο Ουγούρ Σαχίν και η Εζλέμ Τουρετσί:

