Φωτιά στο Μάτι: Ποινική δίωξη σε βάρος του πρώην αρχηγού της Πυροσβεστικής

Κατηγορίες για δύο πλημμελήματα αποδίδει ο εισαγγελέας στον πρώην αρχηγό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Βασίλη Ματθαιόπουλο, που καταγγέλεται από τον πραγματογνώμονα της εισαγγελίας για την φονική πυρκαγιά στο Μάτι, ότι του άσκησε πίεση για να συγκαλύψει τους υπευθύνους και να αποτρέψει την δίωξη τους.

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Νίκος Αντωναράκος, που διενήργησε έρευνα με αντικείμενο την μήνυση που κατέθεσε τον Ιούλιο του 2020, σε βάρος του κ. Ματθαιόπουλου, ο επιπυραγός Δημήτρης Λιότσιος (ο οποίος είχε οριστεί από την εισαγγελία Πρωτοδικών ως πραγματογνώμονας για τα αίτια της τραγωδίας), προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του τότε αρχηγού της Πυροσβεστικής. Ο εισαγγελικός λειτουργός αποδίδει στον κ. Ματθαιόπουλο τις πλημμεληματικού βαθμού κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος και της απόπειρας παράνομης βίας.

Η δίωξη για τις ενδεχόμενες προσπάθειες συγκάλυψης ευθυνών, έρχεται λίγες ημέρες μετά την εισαγγελική πρόταση παραπομπής των 27 κατηγορουμένων για την τραγωδία με τους 102 νεκρούς που άφησε πίσω της η πυρκαγιά στο Μάτι, μεταξύ των οποίων και ο κ. Ματθαιόπουλος.

Η μήνυση του κ. Λιότσιου, εκ των βασικών μαρτύρων στην δικογραφία για την φονική πυρκαγιά, στρεφόταν σε βάρος του κ. Ματθαιόπουλου και κατά παντός άλλου υπευθύνου, που ενδεχομένως προέκυπτε στη διάρκεια της εισαγγελικής έρευνας. Είχε μάλιστα προσκομίσει στις δικαστικές Αρχές, ηχογραφημένη συνομιλία με τον τότε αρχηγό του Σώματος κ. Ματθαιόπουλο, ο οποίος τον είχε καλέσει στο γραφείο του δύο μήνες μετά την φωτιά της Ανατολικής Αττικής και ενώ ο επιπυραγός ετοιμαζόταν να παραδώσει στην εισαγγελία το πόρισμα από την έρευνά του.

Σύμφωνα με τον μηνυτή, η επίμαχη συνάντηση έγινε, στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, όπου ο αρχηγός του, του συνέστησε να μην ζητά στοιχεία για ανωτέρους του. "Τι μαλ... είναι αυτές που ζητάς; Κάνε τον μαλ…" αναφέρει ο επιπυραγός πως του είπε. Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τον επιπυραγό, του είπε να βάλει στο πόρισμα πως για την τραγική εξέλιξη έφταιγε "ο αέρας, η καύσιμη ύλη, η άναρχη δόμηση, η μίξη πεύκων με σπίτια".

Ο κ. Λιότσιος στη μήνυσή του τόνιζε επίσης, πως στον επίμαχο καταγεγραμμένο διάλογο, ο κατηγορούμενος, αφού του εξήγησε πώς "γίνονται τα παιχνίδια" αν δυσαρεστηθούν οι ανώτεροί του από το πόρισμά του, κατέληξε να τον συμβουλεύσει: "Εγώ δε σε βάζω, ούτε να μπλέξεις, ούτε τίποτα. Πέντε πραγματάκια γράψε από την εμπειρία σου, αν είναι ελλιπή στοιχεία στα α.. σου, τι θα σου πει ο εισαγγελέας; Τίποτα! Αυτά είχα, αυτά έβαλα, αυτά βρήκα, αν δε σας κάνουν βάλτε άλλους".

