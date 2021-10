Κοινωνία

Διαβατήρια: Αλλάζουν οι προϋποθέσεις χορήγησης

Περισσότεροι περιορισμοί για την έκδοση διαβατηρίων. Σε ποια αδικήματα βάζει «μπλόκο» το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε στο ΣτΕ.



Κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, η χρονική ισχύς τους (5ετής για τους ενήλικες), η αντικατάστασή τους, η ακύρωσή τους και οι προϋποθέσεις επανέκδοσης σε περίπτωση απώλειας.

Αναλυτικότερα, στις περιπτώσεις εκείνες που δεν χορηγείται διαβατήριο λόγω καταδικαστικών αποφάσεων για διάφορα αδικήματα, προστίθενται νέες περιπτώσεις αδικημάτων που εφόσον καταδικαστεί κανείς για αυτά, δεν θα είναι εφικτή η έκδοση διαβατηρίων. Τα νέα αδικήματα είναι της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, της ψευδούς κατάθεσης, της παράνομης χρήσης ή κατοχής γνησίου διαβατηρίου και της παράνομης διακίνησης πολιτών τρίτων χωρών.

Ακόμη, στις περιπτώσεις που δεν χορηγείται διαβατήριο -πλέον αυτών που προστέθηκαν- περιλαμβάνεται, μεταξύ των άλλων, οι περιπτώσεις τελεσίδικης καταδίκης για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της πλαστογραφίας πιστοποιητικών, της υπεξαγωγής εγγράφων ή έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, έχει κηρυχθεί πολίτης ανυπότακτος ή λιποτάκτης, έχει επιβληθεί προσωρινή κράτησης, είναι υπόδικος, εκκρεμεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση η οποία δεν έχει εκτελεστεί, κ.λπ.

Από τον κατάλογο αφαιρέθηκαν, μεταξύ των άλλων, τα αδικήματα της ψευδούς ανωμοτής κατάθεσης, της εμπορίας δούλων, της ακούσιας απαγωγής, κ.λπ.

Παράλληλα, κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, η χορήγηση διαβατηρίου για νοσήλια στο εξωτερικό του ίδιου του εμπλεκόμενου σε δικαστικές διενέξεις ή του/της συζύγου ή συμβίου ή συγγενούς (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) μέχρι β΄ βαθμού, θανάτου ή σοβαρής ασθένειας στην αλλοδαπή του/της συζύγου ή συμβίου ή συγγενούς (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) μέχρι β΄ βαθμού, κ.λπ.

