Κοινωνία

Ανήλικη χάθηκε στον Πειραιά και βρέθηκε στην Ερέτρια

Οι συνθήκες εξαφάνισης του παιδιού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, καθώς χάθηκε από τον Πειραιά και βρέθηκε στην Ερέτρια.

Η περιπέτεια της Σταματίνας Σ., 16 ετών, έληξε σήμερα δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από «To Χαμόγελο του Παιδιού», το κορίτσι είναι καλά στην υγεία του.

Ο Οργανισμός, όπως αναφέρει, θα βρίσκεται κοντά στην Σταματίνα Σ. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

