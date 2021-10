Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ιωνικός: Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα για τους “πράσινους”

Οι «πράσινοι» επικράτησαν του Ιωνικού, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Basket League.

Την πρώτη του νίκη στο εφετινό πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών/Basket League, πανηγύρισε στο κλειστό του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 92-78 του Ιωνικού, για την 3η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 1-1. Στον αντίποδα, οι Νικαιώτες υπέστησαν τη δεύτερη ήττα τους σε τρεις αγώνες.

Το «τριφύλλι» προβλημάτισε για 30 λεπτά, εμφανώς επηρεασμένο από τη «διαβολοβδομάδα» που είχε προηγηθεί στη Euroleague. Ωστόσο, στον... επίλογο του αγώνα φρόντισε μέσα από την άμυνά του να μπει σε τροχιά νίκης και να αρχίσει χωρίς απώλειες την προετοιμασία του για τη νέα δύσκολη αποστολή που ακολουθεί στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, στο Τελ Αβίβ, απέναντι στη Μακάμπι του Γιάννη Σφαιρόπουλου (21/10, 21:05).

Η έλλειψη διάρκειας που χαρακτήρισε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού για 30 λεπτά, βοήθησε τον Ιωνικό να κάνει όνειρα για ένα σπουδαίο «διπλό» στο ΟΑΚΑ, με τους φιλοξενούμενους να ακολουθούν σε απόσταση... αναπνοής στο σκορ και να ψάχνουν για το ξέσπασμα της υπέρβασης (63-59 στο 30΄). Ωστόσο, το... ξέσπασμα ήρθε από την πλευρά των «πράσινων», με τον αρχηγό τους, Ιωάννη Παπαπέτρου, να δίνει στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου το έναυσμα με διαδοχικούς προσωπικούς πόντους. Το «τριφύλλι» έτρεξε ένα σερί 7-0 μέχρι το 33΄, εξασφαλίζοντας μία διψήφια διαφορά (70-59), την οποία στο 36΄ εκτόξευσε στο +15 (80-65), δίνοντας τέλος στα όνειρα των φιλοξενούμενων.

Κορυφαίος των νικητών ο Ιωάννης Παπαπέτρου με 19 πόντους, ενώ από 16 πρόσθεσαν οι Οκάρο Ουάιτ και Νεμάνια Νέντοβιτς. Ο Δημήτρης Πρίφτης έριξε στο παρκέ στο 1.40΄ πριν από τη λήξη τον Νεοκλή Αβδάλα, με τον 15χρονο γκαρντ να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με την «πράσινη» φανέλα. Εκτός για προληπτικούς λόγους έμεινε ο Γιώργος Παπαγιάννης, ενώ απουσίαζε και ο τραυματίας Λευτέρης Μποχωρίδης. Από τον Ιωνικό ξεχώρισε ο Γιουτζίν Τζέρμαν με 25 πόντους

Τα δεκάλεπτα: 17-13, 41-35, 63-59, 92-78

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Πέρι 3, Παπαπέτρου 19 (1), Γουάιτ 16 (1), Φλοίντ 13, Νέντοβιτς 16 (3), Μέικον 9 (1), Καββαδάς, Κασελάκης 6, Αβδάλας, Μαντζούκας 8 (2), Σαντ-Ρος 2.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Σεγκούρα): Άρτις, Κολοβέρος 13, Τζέρμαν 25 (4), Γόντικας 7, Χουγκάζ 7 (1), Χατζηκυριάκος 3 (1), Αρσενόπουλος 5, Μούρτος 6, Αθηναίου 7 (1), Γκιουζέλης 5 (1).

