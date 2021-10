Οικουμενικό Πατριαρχείο - Πρίγκηπος: Το Ελληνικό Ορφανοτροφείο και η διάσωση του

Κόσμος

Επί τάπητος η διάσωση, τα έργα αναστήλωσης και οι δυνατότητες αξιοποιήσεως του ιστορικού Ορφανοτροφείου, που αποτελεί μέρος της πολιτιστικής ταυτότητος της Ομογενείας.

Η διάσωση, τα έργα αναστήλωσης και οι δυνατότητες αξιοποιήσεως του ιστορικού Ελληνικού Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου, που αποτελεί μέρος της πολιτιστικής ταυτότητος της Ομογενείας, αλλά και της ιστορίας της Πόλεως, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας που είχε η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, σήμερα, Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021, με πολυμελή διεθνή ομάδα επιστημόνων, παρουσία των Σεβ. Μητροπολιτών Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, καθώς και των Πανασιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Θεοδώρου και Μ. Αρχιδιακόνου κ. Παϊσίου.

Ο Παναγιώτατος καλωσόρισε τους επιστήμονες, που ταξίδεψαν στην Πόλη από πολλές χώρες, και τους ενημέρωσε για την ιστορία του Ορφανοτροφείου καθώς και για τις μέχρι σήμερα προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τη διάσωση του μοναδικού ακινήτου, για το οποίο διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας επ' ονόματί του.

Στη συνέχεια, ο Εντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Άρχων Μ. Χαρτοφύλαξ της M.τ.Χ.Ε. και συντονιστής της Επιτροπής του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το Ορφανοτροφείο, ενημέρωσε για τις έως σήμερα πρωτοβουλίες της Επιτροπής, αλλά και για τα επόμενα βήματα με στόχο την ταχύτερη έναρξη των σωστικών εργασιών.

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι, ο καθένας στον τομέα του, παρουσίασαν τις προτάσεις τους για τις απαραίτητες εργασίες και τις τεχνικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τη διάσωση του επιβλητικού ξύλινου κτηριακού συγκροτήματος.

