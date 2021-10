Αθλητικά

Λαμία - Άρης: Νίκη “ανάσα” για τους “κίτρινους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες παίρνοντας ένα σημαντικό διπλό σε μία δύσκολη έδρα.

Εκμεταλλευόμενος το αριθμητικό πλεονέκτημα, ο Άρης επέστρεψε στις επιτυχίες κερδίζοντας με 1-0 τη Λαμία, στο φινάλε της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Με κεφαλιά ο Γιάκουμπ Μπράμπετς (50’) έλυσε το γόρδιο δεσμό για την ομάδα του Άκη Μάντζιου. Η αποβολή του Χρήστου Ελευθεριάδη (37’) και το δοκάρι στην προσπάθεια του Κρίστοφερ Νούνιες (61’), στέρησαν τη δυνατότητα για κάτι καλύτερο από αυτή του Μιχάλη Γρηγορίου.

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στο γκολ με τη συμπλήρωση του 6ου λεπτού, όταν από τη σέντρα του Ντάνιελ Μαντσίνι, ο Φακούντο Μπερτόγλιο «τσίμπησε» με το κεφάλι την μπάλα που, όμως, πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Θανάση Γκαραβέλη. Στο 17’ ο Γιώργος Μανούσος ξεμαρκαρίστηκε όμορφα, ωστόσο το σουτ που επιχείρησε από το ύψος της μεγάλης περιοχής βρήκε σε ετοιμότητα τον Χουλιάν Κουέστα. Οι αριθμητικές ισορροπίες διαταράχθηκαν στο 37’, με τον Ελευθεριάδη – που είχε περάσει ως αλλαγή αντί του τραυματία Λαζάρ Ρόμανιτς – να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα (σήκωσε πολύ ψηλά το πόδι του) στον Ντάνιελ Σούντγκρεν. Το 0-0, πάντως, έμεινε ως το τέλος του πρώτου μέρους, αφού ο Γκαραβέλης έδιωξε σε κόρνερ την όμορφη ατομική ενέργεια του Μαντσίνι στο 42’.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου, όμως, ο Άρης άνοιξε το σκορ, όταν από κόρνερ που κέρδισε με επιμονή κι εκτέλεσε ο Μπερτόγλιο, ο Μπράμπετς (50’) πήδηξε ψηλότερα απ’ όλους για το παρθενικό του τέρμα με τους Θεσσαλονικείς. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, οι γηπεδούχοι έχασαν σπουδαία ευκαιρία να φέρουν το ματς στα ίσια: ο Νούνιες σημάδεψε το δεξί δοκάρι του Κουέστα, στην επαναφορά η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Ισπανού τερματοφύλακα και ο Τάσος Καραμάνος από πλεονεκτική θέση αστόχησε απελπιστικά. Στο 67’ ο Γκαραβέλης σταμάτησε εντυπωσιακά το πλασέ του Μπρούνο Γκάμα από το ύψος του πέναλτι, στην τελευταία αξιόλογη φάση του ματς.

Οι συνθέσεις:

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Γκαραβέλης, Αντέτζο, Γκόλεμιτς, Σκόνδρας (79’ Βύντρα), Μαρτίνεθ, Μπεχαράνο (58’ Αραμπούλι), Νούνιες, Μανούσος (58’ Τζανδάρης), Τιρόνε (58’ Σαραμαντάς), Καραμάνος, Ρόμανιτς (14’ Ελευθεριάδης).

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Σούντγκρεν, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Γκάνεα, Ματίγια (74’ Εντιαγέ), Τζέγκο, Μαντσίνι (59’ Ματέο), Μπερτόγλιο (90’+2’ Μάνος), Γκάμα (74’ Ιτούρμπε), Καμαρά.

Ειδήσεις σήμερα:

Παναθηναϊκός - Ιωνικός: Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα για τους “πράσινους”

Διαβατήρια: Αλλάζουν οι προϋποθέσεις χορήγησης

Χρυσή Αυγή - Οικογένεια Φύσσα: Οργή για την αποφυλάκιση Πατέλη