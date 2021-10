Life

Μαντάμ Τισό - Ντουμπάι: το πρώτο μουσείο στον αραβικό κόσμο

Το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων φιλοξενεί περίπου 60 ομοιώματα αστέρων παγκόσμιου βεληνεκούς, από την Ριάνα έως τον Λιονέλ Μέσι.

Το διάσημο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τισό άνοιξε το πρώτο του παράρτημα στον αραβικό κόσμο, στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Ανοίξαμε τις πύλες μας τη 14η Οκτωβρίου. Αναμένουμε πολλούς ντόπιους και ξένους επισκέπτες», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σανάζ Κολσρούντ, γενική διευθύντρια του Madame Tussauds του Ντουμπάι.

Μετά το άνοιγμα του πρώτου μουσείου Μαντάμ Τισό στο Λονδίνο πριν από σχεδόν δύο αιώνες, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επισκεφθεί τα διάφορα παραρτήματα που έχει ανοίξει στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία. «Επιλέξαμε τα ταλέντα που είναι σημαντικά και δημοφιλή στην περιοχή», συμπλήρωσε η ίδια.

Το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων φιλοξενεί περίπου 60 ομοιώματα «αστέρων παγκόσμιου βεληνεκούς», από την τραγουδίστρια Ριάνα έως τον ποδοσφαιριστή Λιονέλ Μέσι. Περίπου 15 αγάλματα απεικονίζουν διάσημες προσωπικότητες της Μέσης Ανατολής, για παράδειγμα τις Λιβανέζες τραγουδίστριες της ποπ Νάνσι Άτζραμ και Μάγια Ντιάμπ.

