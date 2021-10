Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βρετανία: “Καμπανάκι” για την αύξηση κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Βρετανία ανακοίνωσε τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων από τα μέσα Ιουλίου.



Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα τον υψηλότερο αριθμό νέων κρουσμάτων Covid-19 εδώ και τρεις μήνες, καθώς ο αριθμός των μολύνσεων ανήλθε σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία φορά, όταν βρίσκονταν σε ισχύ οι περιορισμοί lockdown στην Αγγλία, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο αριθμός των μολύνσεων στη Βρετανία είναι αυτή τη στιγμή πολύ υψηλότερος σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αυξήθηκε περισσότερο από 60% τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, καταμετρήθηκαν 49.156 νέα κρούσματα κορονοϊού, ένας αριθμός μεγαλύτερος από 45.140 χθες και ο υψηλότερος ημερήσιος απολογισμός από τις 17 Ιουλίου.

Η Βρετανία ήρε τους τελευταίους περιορισμούς κοινωνικής αποστασιοποίησης για την αναχαίτιση του ιού στις 19 Ιουλίου, όταν επετράπη σε παμπ και σε εστιατόρια να λειτουργούν με 100% πληρότητα και τα νυχτερινά κέντρα άνοιξαν ξανά τις πύλες τους για το κοινό.

Ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται σταθερά, από τότε που άνοιξαν τα σχολεία τον περασμένο μήνα με τις έρευνες να δείχνουν ότι οι μολύνσεις αυξάνονται στα παιδιά, ακόμα κι αν καταγράφεται πτώση στον επιπολασμό μεταξύ των ενηλίκων.

Εντούτοις, με πάνω από τα 2/3 του ενήλικου πληθυσμού να έχουν εμβολιαστεί, έχει μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος νοσηλειών και θανάτων.

Συνολικά, η Βρετανία έχει έναν από τους υψηλότερους απολογισμούς θανάτων παγκοσμίως, με πάνω από 138.629 νεκρούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Οικουμενικό Πατριαρχείο - Πρίγκηπος: Το Ελληνικό Ορφανοτροφείο και η διάσωση του

Ανήλικη χάθηκε στον Πειραιά και βρέθηκε στην Ερέτρια

#MeToo - ιστιοπλοΐα: στο εδώλιο ο προπονητής για βιασμό 11χρονης αθλήτριας