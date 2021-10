Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Τρίτη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της τελετής παράδοσης - παραλαβής της Ολυμπιακής Φλόγας. Οι εναλλακτικές διαδρομές που θα μπορούν να ακολουθήσουν οι οδηγοί

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προχωρήσει την Τρίτη 19 Οκτωβρίου, η ΕΛΑΣ στην Αθήνα, λόγω των εκδηλώσεων για την τελετή παράδοσης - παραλαβής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «ΠΕΚΙΝΟ 2022» στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ειδικότερα, στις ακόλουθες οδούς και λεωφόρους περιοχής Δήμου Αθηναίων δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία και η στάση και στάθμευση οχημάτων ως εξής:

Κατά τις ώρες 06:00΄ έως 13:00΄: Κατά μήκος της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της από την οδό Κλειτομάχου έως την οδό Αντιφώντος.

Κατά τις ώρες 12:00΄ έως 13:00΄: Κατά μήκος της Λ. Βασ. Κωνσταντίνου, στο τμήμα της από τη συμβολή της με τη Λ. Βασ. Σοφίας έως τη συμβολή της με την οδό Αρδηττού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και κατά μήκος της οδού Αρδηττού, καθ' όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, παρακαλούνται όπως οι οδηγοί επιλέγουν την κίνησή τους από τις κατωτέρω εναλλακτικές διαδρομές:

Από Καλλιροής / Λ. Βουλιαγμένης προς Κέντρο / Κηφισιά:

Καλλιρόης (προς Κέντρο) - δεξιά Λ. Βουλιαγμένης - αριστερά μέσω Κάρπου / Λ. Γ. Καφαντάρη - προς Φιλολάου - Παγκράτι ή,

Λ. Βουλιαγμένης/ Ηλιουπόλεως (προς Κέντρο) - συνέχεια Αθ. Διάκου - δεξιά Λ. Αμαλίας - συνέχεια Πανεπιστημίου προς Κέντρο ή δεξιά Λ. Βασ. Σοφίας - συνέχεια προς Λ. Κηφισίας / Λ. Μεσογείων.

Από Λ. Βασ. Σοφίας / Λ. Κηφισίας / Λ. Μεσογείων προς Κέντρο / Λ. Συγγρού:

Λ. Βασ. Σοφίας (προς Κέντρο) - συνέχεια δεξιά Πανεπιστημίου προς Κέντρο ή ευθεία Β. Γεωργίου Α΄ - αριστερά Πλ. Συντάγματος - συνέχεια Φιλελλήνων - συνέχεια δεξιά Λ. Αμαλίας - συνέχεια ευθεία Λ. Συγγρού ή αριστερά Αθ. Διάκου προς Λ. Βουλιαγμένης ή Καλλιρόης ή,

Μέσω Μιχαλακοπούλου - αριστερά μέσω παράπλευρων οδικών αξόνων (π.χ. Ούλωφ Πάλμε, Σπ. Μερκούρη, Βασ. Αλεξάνδρου, Υμηττού) περιοχής Ιλισίων / Ζωγράφου / Παγκρατίου προς Λ. Βουλιαγμένης ή Ηλία Ηλιού.

Παράλληλα και για τη διευκόλυνση των οδηγών, κατά μήκος της Λ. Βασ. Κωνσταντίνου, στο τμήμα της από τη συμβολή της με τη Λ. Βασ. Σοφίας έως τη συμβολή της με την οδό Αρδηττού, θα επιτρέπονται οι κάθετες διελεύσεις οχημάτων.

