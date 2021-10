Κοινωνία

Ρόδος - 8χρονη: νέες ιατρικές εξετάσεις και κατάθεση από πρόσωπο “κλειδί”

Πρόσωπο που γνωρίζει λεπτομέρειες για την υπόθεση αναμένεται να δώσει σημαντικά στοιχεία.

Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση του 8χρονου κοριτσιού από τη Ρόδο, το οποίο σύμφωνα με ανώνυμη καταγγελία, έχει πέσει θύμα βιασμού.

Το κορίτσι μάλιστα εξετάστηκε εκ νέου από ιατροδικαστή και γυναικολόγο νοσοκομείου. Για τα ευρήματα έχει μάλιστα ενημερωθεί ήδη η εισαγγελία.

Την ίδια ώρα, "φως" στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει ένα πρόσωπο, από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, το οποίο θα καταθέσει στους αστυνομικούς της ασφάλειας Ρόδου την Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο πρόσωπο γνωρίζει λεπτομέρειες για την υπόθεση και αναμένεται να δώσει σημαντικά στοιχεία, τα οποία δεν αποκλείεται να ανατρέψουν τα έως τώρα δεδομένα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παππούς της 8χρονης, ο οποίος έδωσε ανωμοτί κατάθεση ως ύποπτος για κατηγορούμενος, ενώπιον αξιωματικού της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, έκανε εξ αρχής λόγο για πλεκτάνη.

Πηγή: ertnews.gr

