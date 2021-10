Κόσμος

Bild: Απολύθηκε o διευθυντής σύνταξης για εκμετάλλευση γυναικών συναδέλφων του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η λύση της συνεργασίας με τον Γιούλιαν Ράιχελτ ήρθε μετά και τις νέες πληροφορίες για τη συμπεριφορά του.

Ο εκδοτικός οίκος Axel Springer «αποδέσμευσε» σήμερα τον διευθυντή σύνταξης της εφημερίδας Bild, Γιούλιαν Ράιχελτ, έπειτα από τις καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας και εκμετάλλευση σχέσεων εξάρτησης έναντι γυναικών συναδέλφων του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου, η λύση της συνεργασίας με τον κ. Ράιχελτ ήρθε μετά και τις νέες πληροφορίες για τη συμπεριφορά του ακόμη και μετά τη «διαδικασία συμμόρφωσης», η οποία ολοκληρώθηκε την περασμένη άνοιξη.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο έμαθε ότι ο Γιούλιαν Ράιχελτ δεν διαχώριζε προσωπικά από επαγγελματικά θέματα ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμόρφωσης και είπε ψέματα σχετικά στο ΔΣ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η εσωτερική διαδικασία είχε ξεκινήσει την άνοιξη, όταν στα ΜΜΕ είχαν δημοσιευθεί καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας και εκμετάλλευση σχέσεων εξάρτησης. Η εταιρία εξέτασε τότε τους ισχυρισμούς και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κ. Ράιχελτ θα έπρεπε να διατηρήσει τη θέση του. Έπειτα από προσωρινή άδεια, ο δημοσιογράφος είχε επιστρέψει στη διεύθυνση της Bild.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι New York Times δημοσίευσαν εκτενές άρθρο για τον οίκο Axel Springer, με αφορμή και τα σχέδια εξαγοράς του Politico.

Στο δημοσίευμα, υπό τον τίτλο «Στον Axel Springer, καταγγελίες για σεξ, ψέματα και μια μυστική πληρωμή» γίνεται εκτενής αναφορά στις μαρτυρίες τουλάχιστον μίας υπαλλήλου, η οποία κατέθεσε ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με τον Γιούλιαν Ράιχελτ από το 2016, όταν ήταν 25 ετών και εκείνος 36. Στη συνέχεια, ο κ. Ράιχελτ πήρε προαγωγή και έδωσε και σε εκείνη μια αρκετά προβεβλημένη θέση, για την οποία η ίδια δεν ένιωθε έτοιμη. Εξακολούθησε μάλιστα να την προσκαλεί σε δωμάτια ξενοδοχείων στη γύρω περιοχή. «Έτσι είναι πάντα στην Bild. Εκείνες που κοιμούνται με το αφεντικό, παίρνουν καλύτερες θέσεις», δήλωσε η δημοσιογράφους στη νομική εταιρία, η οποία προσελήφθη από τους εκδότες για να ερευνήσει την υπόθεση. Οι εκδότες έκριναν τότε ότι ο διευθυντής σύνταξης μπορούσε να παραμείνει στη θέση του, ωστόσο οι νέες πληροφορίες τους υποχρέωσαν σήμερα να λύσουν την συνεργασία τους με τον κ.Ράιχελτ. Στο δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας γίνεται ακόμη αναφορά στην καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση που είχε καταθέσει το 2017 εργαζόμενη εναντίον του τότε εκδότη της Bild, Κάι Ντίκμαν.

Τη θέση του διευθυντή σύνταξης της Bild αναλαμβάνει, σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου, ο μέχρι τώρα διευθυντής σύνταξης της κυριακάτικης έκδοσης της άλλης εφημερίδας του Ομίλου, "Die Welt", Γιοχάνες Μπόιε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Τρίτη

Καιρός: τοπικές βροχές την Τρίτη

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν σε 177 σημεία την Τρίτη