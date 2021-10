Πολιτική

Μπακογιάννη για πολλαπλό μυέλωμα: Ελπίζω να είναι η τελευταία ατυχία στη ζωή μου (βίντεο)

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Ντόρας Μπακογιάννη μετά την αποκάλυψη για την περιπέτεια της υγείας της. Τι είπε για τη μάχη που ξεκινά.

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την αποκάλυψη για την περιπέτεια της υγείας της, έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας παρευρέθηκε σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα τις Γερμανικές εκλογές και αφού ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές και τα μηνύματα, που όπως είπε της δίνουν δύναμη, διαβεβαίωσε τους πάντες ότι δεν θα το βάλει κάτω.

"Θα δώσουμε και αυτήν τη μάχη" είπε χαρακτηριστικά αφού πρώτα εξήγησε ότι όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται στην πολιτική, πρέπει να είναι ειλικρινής και να στέλνει παράλληλα και ένα δυνατό μήνυμα σε όλους.

“Δεν είναι η πρώτη ατυχία στη ζωή μου. Ελπίζω όμως να είναι η τελευταία και να μπορέσω και από αυτήν την προσπάθεια να βγω πιο δυνατή” δήλωσε χαμογελώντας.

Η ανακοίνωσή της για το πολλαπλό μυέλωμα που διέγνωσαν οι γιατροί της προκάλεσε κύμα συμπαράστασης από πολιτικούς φίλους και αντιπάλους της, ενώ μήνυμα στον κόσμο έστειλε και ο γιος της, Κώστας Μπακογιάννης. "Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για την αγάπη και τη στήριξη που μας δίνετε σήμερα. Η αγάπη σώζει. Και η μάνα μου παίρνει αυτή τη στιγμή περίσσευμα απ’όλους" τόνισε μεταξύ άλλων.

"Η Ντόρα είναι μαχήτρια. Έχει δώσει πολλές μάχες και έχει ξεπεράσει μεγάλες δυσκολίες στο παρελθόν. Και σε αυτή τη μάχη θα βγει νικήτρια" αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

