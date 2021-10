Αθλητικά

Ακρόπολη: Ο Στέφανος Ντούσκος άναψε την Ολυμπιακή Φλόγα (εικόνες)

Από τα χέρια του χρυσού Ολυμπιονίκη του Τόκιο στην κωπηλασία, άναψε ο βωμός στην Ακρόπολη.

Από τα χέρια του χρυσού Ολυμπιονίκη του Τόκιο στην κωπηλασία, Στέφανου Ντούσκου, άναψε ο βωμός στην Ακρόπολη με το σύμβολο του Ολυμπισμού να στέλνει τα διαχρονικά μηνύματα του από το εμβλητικότερο μνημείο της Αθήνας και της Ελλάδας.

Την Ολυμπιακή Φλόγα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Πεκίνο 2022» παρέδωσε στον Στέφανο Ντούσκο, η πρωταθλήτρια της ιστιοπλοΐας, Αριάδνη Σπανάκη.

Την Τρίτη 19 Οκτωβρίου στις 12:00 θα γίνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο η Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στην Οργανωτική Επιτροπή «Πεκίνο 2022»

Η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Αγώνες του 2022, πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, σύμφωνα με το παραδοσιακό τελετουργικό, αλλά χωρίς την παρουσία κοινού, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την Covid-19.

Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, από τις ακτίνες του ήλιου στον ναό της Ήρας στην Αρχαία Ολυμπία, λίκνο των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων.

