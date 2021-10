Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων

Κλιμακώνεται η ανησυχία για τις πυραυλικές δοκιμές της Πιονγκγιάνγκ.

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε στην εκτόξευση δύο βαλλιστικών πυραύλων προς την κατεύθυνση της Θάλασσας της Κορέας, συνεχίζοντας σειρά οπλικών δοκιμών που διεξάγει εδώ και μερικές εβδομάδες, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Φουμίο Κισίντα. Ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις συνεχιζόμενες πυραυλικές δοκιμές από την Πιονγκγιάνγκ «πολύ λυπηρή» εξέλιξη.

Το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν συνεχίζει τα προγράμματά του για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, βαλλιστικών πυραύλων και άλλων τεχνολογικά προηγμένων συστημάτων, αψηφώντας τις διεθνείς κυρώσεις.

Η εκτόξευση καταγράφηκε ενώ αξιωματούχοι των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας επρόκειτο να συναντηθούν στη Σεούλ για να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, τις εντάσεις με το απομονωμένο κράτος που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, σημείωσε το νοτιοκορεάτικο δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Εξάλλου, αντιπρόσωποι εκατοντάδων διεθνών εταιρειών και αξιωματικοί των ένοπλων δυνάμεων διαφόρων χωρών βρίσκονται στη Σεούλ για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Αεροδιαστημικής και Άμυνας (International Aerospace and Defence Exhibition, ADEX), της μεγαλύτερης του είδους που έχει οργανωθεί ποτέ στη Νότια Κορέα.

Η δοκιμή καταγράφηκε εξάλλου ώρες αφού ο Σουνγκ Κιμ, ο ειδικός επιτετραμμένος των ΗΠΑ για τη Βόρεια Κορέα, επανέλαβε την προσφορά της Ουάσινγκτον στην Πιονγκγιάνγκ να αρχίσουν συνομιλίες. «Θα συνεχίσουμε στη διπλωματική οδό (...) για να επιτύχουμε απτές προόδους που θα βελτιώσουν την ασφάλεια των ΗΠΑ και των συμμάχων μας», διαβεβαίωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι σύμμαχοι έχουν «ευθύνη να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», αναφερόμενος στις κυρώσεις που η Πιονγκγιάνγκ αξιώνει να αρθούν.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν κατήγγειλε τον ρόλο των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, αντιμετωπίζοντας σκωπτικά τις διαβεβαιώσεις της Ουάσινγκτον πως δεν διακατέχεται από εχθρική ή πολεμοχαρή διάθεση έναντι της Πιονγκγιάνγκ: «Διερωτώμαι αληθινά αν υπάρχουν άνθρωποι ή χώρες που το πιστεύουν αυτό», ανέφερε.

