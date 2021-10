Κόσμος

Οσμάν Καβαλά: Πρεσβείες ζητούν την αποφυλάκιση του - Οργή της Τουρκίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαμαρτυρία της Άγκυρας σε πρεσβευτές 10 χωρών μετά την «παρέμβαση» για τον εκδότη Οσμάν Καβαλά.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας κάλεσε τους πρεσβευτές δέκα χωρών, συμπεριλαμβανομένων αυτών των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Γαλλίας, για να τους επιδοθεί διαμαρτυρία εξαιτίας της έκκλησής τους να αποφυλακιστεί ο εκδότης και μαικήνας Οσμάν Καβαλά, μετέδωσε σήμερα Τρίτη το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Στην έκκληση την οποία προσυπέγραψαν οι πρεσβείες αναφέρεται πως η υπόθεση του κ. Καβαλά «ρίχνει βαριά σκιά στον σεβασμό της δημοκρατίας»· οι διπλωματικές αποστολές που τη μοιράστηκαν προκαλώντας την οργή της τουρκικής διπλωματίες είναι αυτές του Καναδά, της Δανίας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Φινλανδίας και της Νέας Ζηλανδίας, πέραν αυτών των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Γαλλίας.

Ο κ. Καβαλά, ο οποίος χαρακτηρίζει «αδιανόητες» τις κατηγορίες που τον βαρύνουν, παραμένει στη φυλακή επί τέσσερα χρόνια, χωρίς να έχει καταδικαστεί για οτιδήποτε, παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) είχε αποφανθεί το 2019 πως πρέπει να αφεθεί ελεύθερος.

Τον περασμένο μήνα, το Συμβούλιο της Ευρώπης απείλησε την Άγκυρα με κυρώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αποφασιστούν κατά την προσεχή σύνοδό του (30ή Νοεμβρίου-2η Δεκεμβρίου), αν ο τούρκος επιχειρηματίας και αντιπολιτευόμενος, ηλικίας 64 ετών, δεν έχει απελευθερωθεί μέχρι τότε.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: τοπικές βροχές την Τρίτη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Τρίτη

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν σε 177 σημεία την Τρίτη