Αθλητικά

Άρσεναλ: Ο Λακαζέτ “έσωσε την παρτίδα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο 95ο λεπτό “έκλεψε” τον βαθμό η Άρσεναλ, στερώντας από την Κρίσταλ Πάλας την ευκαιρία να πανηγυρίσει ένα σπουδαίο “τρίποντο”.

Ο Αλεξάντρ Λακαζέτ “έσωσε την παρτίδα” για την Άρσεναλ στο 95΄, στερώντας από την Κρίσταλ Πάλας την ευκαιρία να φτάσει στη μεγαλύτερη έκπληξη της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στην Αγγλία.

Ο Γάλλος στράικερ, που είχε περάσει ως αλλαγή στο 67΄ αντί του Έντεγκααρντ, διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις το τελικό 2-2 στο “Emirates”, με τους “κανονιέρηδες” να διατηρούν το αήττητο για 5ο σερί ματς (3 νίκες, 2 ισοπαλίες).

Οι γηπεδούχοι, παρότι προηγήθηκαν πολύ νωρίς με τον Ομπαμεγιάνγκ, δεν κατάφεραν να πετύχουν και δεύτερο γκολ στο διάστημα κατά το οποίο είχαν τον έλεγχο του ματς, γεγονός που εκμεταλλεύτηκαν οι “Αετοί” στο β΄ μέρος και με δύο γκολ μέσα σε 23 λεπτά έφτασαν μία ανάσα από το σπουδαίο “διπλό”, παρ΄ όλα αυτά έμειναν για τρίτο συνεχόμενο ματς χωρίς νίκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Τρίτη

Καιρός: τοπικές βροχές την Τρίτη

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν σε 177 σημεία την Τρίτη