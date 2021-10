Life

Σεξουαλική παρενόχληση: Στο σκαμνί αστέρας του Χόλιγουντ

Βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός κινδυνεύει με φυλάκιση. Καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση από 20 γυναίκες.

Για τον προσεχή Φεβρουάριο ορίστηκε η δίκη του Αμερικανού ηθοποιού Κούμπα Γκούντινγκ Τζούνιορ ο οποίος κατηγορείται από τρεις γυναίκες ότι τις θώπευσε παρά τη θέλησή τους, μια υπόθεση που ήρθε στο φως χάρη στο κίνημα #MeToo που συγκλόνισε τη βιομηχανία του θεάματος στις ΗΠΑ.

Ο σταρ της ταινίας «Τζέρι Μαγκουάιρ» και βραβευμένος με το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου το 1997, επρόκειτο αρχικά να δικαστεί τον Απρίλιο του 2020 όμως η δίκη αναβλήθηκε πολλές φορές λόγω της πανδημίας.

Ο δικαστής της Νέας Υόρκης Κέρτις Φάρμπερ όρισε τελικά τη δίκη για την 1η Φεβρουαρίου, όπως ανέφερε ο συνήγορος του ηθοποιού, Πίτερ Τουμπέκις.

Από το 2019 περίπου 20 γυναίκες έχουν καταγγείλει τον 53χρονο Κούμπα Γκούντινγκ Τζούνιορ για σεξουαλική παρενόχληση. Σε βάρος του εκκρεμεί και μια αγωγή στα αστικά δικαστήρια από μια γυναίκα που τον κατηγορεί ότι την βίασε σε ένα ξενοδοχείο του Μανχάταν το 2013.

Η δίκη του Φεβρουαρίου αφορά τρεις περιπτώσεις θωπείας γυναικών παρά τη θέλησή τους: η πρώτη έγινε σε ένα εστιατόριο της Νέας Υόρκης τον Σεπτέμβριο του 2018, η δεύτερη τον επόμενο μήνα σε ένα νάιτ-κλαμπ και η τρίτη σε ένα μπαρ τον Ιούνιο του 2019.

Ο ηθοποιός απορρίπτει όλες τις κατηγορίες. Στην περίπτωση που κριθεί ένοχος κινδυνεύει να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή.

Ο Κούμπα Γκούντινγκ Τζούνιορ είναι ένας από τους πολλούς σταρ του κινηματογράφου και της μουσικής βιομηχανίας που καταγγέλθηκαν στο πλαίσιο του κινήματος #MeToo, ιδίως μετά την πτώση του «βασιλιά» παραγωγού του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 23 ετών.

Τον Σεπτέμβριο ο τραγουδιστής Ρ. Κέλι κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο του Μπρούκλιν για σεξουαλική εκμετάλλευση νεαρών γυναικών, ορισμένες εκ των οποίων ήταν ανήλικες.

