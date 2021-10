Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Δέλτα: Αυξήθηκαν έως και 5 φορές οι νοσηλείες σε παιδιά

Πως η Μετάλλαξη Δέλτα αύξησεις τις νοσηλείες σε παιδιά και εφήβους.

Καθώς το νέο στέλεχος Δέλτα έγινε το επικρατόν φέτος το καλοκαίρι οι νοσηλείες σε παιδιά και εφήβους στις ΗΠΑ αυξήθηκαν έως και 5 φορές.

Τα δεδομένα αυτά στηρίχθηκαν σε στοιχεία από 99 κομητείες σε 14 πολιτείες όπου το ποσοστό νοσηλείας σε νέους έπεσε από τα μέσα Ιουνίου στις αρχές Ιουλίου σε 0,3 ανά 100000 παιδιά, το χαμηλότερο για το 2021.

Όμως με την επέλαση του στελέχους Δέλτα το ποσοστό αυτό ανέβηκε σε 1,4 ανά 100000 παιδιά στα μέσα Αυγούστου, σχεδόν στο μέγιστο για το έτος, που είχε φτάσει το 1,5 τον Ιανουάριο.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα σχετικά δεδομένα που δημοσιεύτηκαν στο “The JAMA Network”.

Οι νοσηλείες αυξήθηκαν για όλες τις ηλικίες έως και τα 17 έτη, αλλά η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στα παιδιά κάτω των 4 ετών από 0,2 σε 2 ανά 100000. Μόλις εγκρίθηκε ο εμβολιασμός των παιδιών άνω των 12 ετών, οι νοσηλείες σε ανεμβολίαστους εφήβους αυτής της ηλικίας ήταν στο 0,8 ανά 100000, δέκα φορές παραπάνω από τους εμβολιασμένους ομόλογους τους.

Σε όλη την πορεία της πανδημίας οι νοσηλείες ήταν υψηλότερες στα παιδιά κάτω των 4 ετών, και στην ηλικιακή ομάδα 12 έως 17 ετών. Με την εμφάνιση του στελέχους δέλτα το ένα τέταρτο των παιδιών που νοσηλεύτηκαν χρειάστηκαν φροντίδα μονάδα εντατικής θεραπείας, και το ποσοστό αυτών που τελικά χρειάστηκαν μηχανικό αερισμό αυξήθηκε από το 6% στο 10%.

