Κορονοϊός - Γώγος στον ΑΝΤ1: Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω στους εμβολιασμούς (βίντεο)

Τι είπε για την χαλάρωση των μέτρων, τον παράλληλο εμβολιασμό για COVID-19 και γρίπη, καθώς και για τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου.

Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω στους εμβολιασμούς κατά της COVID-19, σε σύγκριση με άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου, υπογράμμισε ο Καθηγητής και μέλος της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, Χαράλαμπος Γώγος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Για τον λόγο αυτό, «θα πρέπει να ξαναρχίσουμε μία εκστρατεία ενημέρωσης του κόσμου», υποστήριξε, εξηγώντας πως δεν είναι όλοι αρνητές, αλλά υπάρχουν αρκετοί που ανησυχούν.

Επεσήμανε πως σχετίζεται απόλυτα η θνητότητα και η νοσηρότητα με τον βαθμό εμβολιαστικής κάλυψης, αναφέροντας ενδεικτικά ότι το 90% των διασωληνωμένων είναι ανεμβολίαστοι και το τελευταίο διάστημα βλέπουμε νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Σημείωσε πως η 3η δόση του εμβολίου για ευάλωτα άτομα είναι επιβεβλημένη, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

Αναφορικά με τον παράλληλο εμβολιασμό για COVID-19 και γρίπη, τόνισε πως το ένα δεν επηρεάζει το άλλο. «Μπορούν να γίνουν και την ίδια μέρα», είπε επικαλούμενος οδηγίες του αμερικανικού CDC.

Δεν έκρυψε πως υπάρχει ανησυχία στους επιστήμονες για την αύξηση των κρουσμάτων.

Όσον αφορά στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου, εκτίμησε πως εφόσον τηρηθούν τα υγειονομικά μέτρα, μπορούν να γίνουν με ασφάλεια. «Τον συγχρωτισμό στους κλειστούς χώρους πρέπει να προσέξουμε», συμπλήρωσε.

