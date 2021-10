Τεχνολογία - Επιστήμη

Πολλαπλό μυέλωμα – κορονοϊός: Μικρότερη η προστασία από τα εμβόλια

Η έρευνα που δημοσιεύτηκε με αφορμή το θάνατο του Κόλιν Πάουελ από κορονοϊό.

Τα εμβόλια κατά του κορονοϊού παρέχουν μικρότερη προστασία στους ανθρώπους με πολλαπλό μυέλωμα, έναν καρκίνο του αίματος, επιβεβαιώνει μια νέα επιστημονική έρευνα. Η μελέτη είναι επίκαιρη μετά τη γνωστοποίηση ότι ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κόλιν Πάουελ, ο οποίος έπασχε από πολλαπλό μυέλωμα, πέθανε σε ηλικία 84 ετών από επιπλοκές της Covid-19, παρόλο που είχε προηγουμένως πλήρως εμβολιαστεί.

Οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα βιολογίας του καρκίνου "Cancer Cell", σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς και τους "Τάιμς της Νέας Υόρκης", μελέτησαν 44 ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα, οι οποίοι είχαν κάνει δύο δόσεις εμβολίων Pfizer/BioNTech ή Moderna.

Διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν χαμηλή ή μηδαμινή ανοσιακή απόκριση στα mRNA εμβόλια από άποψη δημιουργίας αντισωμάτων (στους 17 από τους 44 δεν ανιχνεύονταν αντισώματα), είχαν επίσης ελάχιστα έως καθόλου Τ-λεμφοκύτταρα που βοηθάνε στην προστασία από σοβαρή λοίμωξη Covid-19. Δηλαδή οι εν λόγω ασθενείς όχι παράγουν πολύ λιγότερα εξουδετερωτικά αντισώματα ως απάντηση στον εμβολιασμό τους, αλλά επίσης εμφανίζουν πολύ εξασθενημένη απόκριση από τα Τ-κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος τους. Ενώ τα αντισώματα επιτίθενται στον ιό όταν τον ανιχνεύουν ότι κυκλοφορεί στο σώμα, τα Τ-λεμφοκύτταρα επιτίθενται στα μολυσμένα κύτταρα περιορίζοντας την έκταση της λοίμωξης.

"Η απρόσμενη έλλειψη απόκρισης από τα Τ-κύτταρα, σε συνδυασμό με την απουσία αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού SARS-CoV-2, δημιουργεί ανησυχία", δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής αιματολόγος δρ Σαμίρ Παρέκχ της Ιατρικής Σχολής Icahn του Όρους Σινά της Νέας Υόρκης. Γι' αυτό, σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχει ανάγκη συχνών τεστ αίματος, ώστε να παρακολουθείται η ανοσιακή απόκριση του ασθενούς με πολλαπλό μυέλωμα μετά τον εμβολιασμό του κατά της Covid-19. Επίσης ο Παρέκχ τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι ασθενείς να κάνουν τρίτη δόση εμβολίου.

Στην περίπτωση του Κόλιν Πάουελ, που πρέπει να θεωρηθεί λοίμωξη breakthrough (μόλυνση παρά τον εμβολιασμό), η οικογένεια του δεν έδωσε λεπτομέρειες για το ποιές επιπλοκές είχε, ενώ έγινε γνωστό ότι είχε επίσης υποβληθεί σε θεραπεία για νόσο Πάρκινσον αρχικού σταδίου. Ο Πάουελ είχε στο παρελθόν κάνει θεραπεία κατά του πολλαπλού μυελώματος και δεν είναι σαφές αν η νόσος του βρισκόταν σε πλήρη ύφεση και σε ποιό βαθμό ο καρκίνος ή η αντικαρκινική θεραπεία οδήγησε τελικά στην επιδείνωση της υγείας του μετά τη λοίμωξη από κορονοϊό. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (CDC) των ΗΠΑ, το πολλαπλό μυέλωμα είναι ανάμεσα στις παθήσεις που εξασθενούν την άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματος, οδηγώντας, μεταξύ άλλων, σε μειωμένη αποτελεσματικότητα των εμβολίων Covid-19.

Προηγούμενη έρευνα, που δημοσιεύθηκε φέτος τον Ιούλιο στο ιατρικό περιοδικό "Leukemia" (Λευχαιμία), βρήκε ότι μόνο το 45% των ασθενών με ενεργό πολλαπλό μυέλωμα παράγουν επαρκή ανοσιακή απόκριση στα mRNΑ εμβόλια (τα επίπεδα αντισωμάτων είναι κάπως χαμηλότερα μετά από εμβόλιο Pfizer από ό,τι με Moderna). 'Αλλες έρευνες σε ΗΠΑ, Ισραήλ κ.α. έχουν δείξει ότι οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς και γενικότερα εκείνοι με ανεπαρκές ανοσοποιητικό σύστημα αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό των λοιμώξεων breakthrough σε πλήρως εμβολιασμένους. Γι' αυτό η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και άλλες αντίστοιχες αρχές έχουν εγκρίνει τη χορήγηση τρίτης δόσης εμβολίου σε αυτά τα άτομα. Ο Κόλιν Πάουελ - ο οποίος είχε κάνει δεύτερη δόση με Pfizer- είχε προγραμματίσει αλλά δεν πρόλαβε να κάνει την ενισχυτική τρίτη δόση, επειδή στο μεταξύ αρρώστησε με Covid-19.

Το πολλαπλό μυέλωμα επηρεάζει κυρίως τα κύτταρα πλάσματος στον μυελό των οστών, ένα βασικό συστατικό του ανοσοποιητικού συστήματος. Στους ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα τα εν λόγω κύτταρα πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, ενώ μερικές φορές αφύσικα αντισώματα που παράγονται από τα καρκινικά κύτταρα, μπορεί να οδηγήσουν σε νεφρική ανεπάρκεια.

Σύμφωνα με το CDC, μεταξύ των περίπου 187 εκατομμυρίων πλήρως εμβολιασμένων Αμερικανών έχουν μέχρι σήμερα υπάρξει 7.178 θάνατοι λόγω Covid-19, εκ των οποίων το 85% σε ασθενείς άνω των 65 ετών. "Οι θάνατοι από λοιμώξεις breakthrough σε εμβολιασμένους όντως συμβαίνουν, αλλά υπάρχουν ορισμένες ομάδες που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο", ανέφερε ο δρ Πίτερ Χότεζ, κοσμήτορας του Κολλεγίου Ιατρικής Baylor του Τέξας.

