Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με έναν νεκρό και εννέα τραυματίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες, εκ των οποίων ένας σοβαρά, είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών, στο ύψος της Χαλάστρας.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο τύπου κάραβαν, στο οποίο επέβαιναν μετανάστες, για άγνωστο λόγο, εξετράπη της πορείας του πέφτοντας σε διαχωριστική τάφρο. Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική που απεγκλώβισε νεκρό τον οδηγό του οχήματος, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν Νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Από την αστυνομία εξετάζεται το ενδεχόμενο να επρόκειτο για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων.

Ειδήσεις σήμερα:

Κάρπαθος: Ισχυρός σεισμός ανοικτά του νησιού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Τρίτη

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν σε 177 σημεία την Τρίτη