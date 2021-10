Κοινωνία

Κάρπαθος: Ισχυρός σεισμός ανοικτά του νησιού

Ποιο ήταν το μέγεθος του σεισμού και πού εντοπίζεται το επίκεντρο.

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 156 χλμ νοτιοανατολικά της Καρπάθου.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 66 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος, η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στο νησί, δεν ήταν όμως ιδιαίτερα έντονη και δεν προκλήθηκε ανησυχία στους κατοίκους του νησιού ούτε και έχουν καταγραφεί ζημιές στα κτίρια και τις υποδομές. Ανάλογα δεδομένα υπήρξαν και στο νησί της Καρπάθου, ενώ λιγότερο αισθητός έγινε ο σεισμός στη Ρόδο και στα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στο Κάιρο και σε άλλες πόλεις της Αιγύπτου. Η Αλεξάνδρεια στα παράλια της Μεσογείου και το Ασιούτ στην Άνω Αίγυπτο είναι μεταξύ των πόλεων κάτοικοι των οποίων αναφέρουν πως τα σπίτια τους και κτίρια ταρακουνήθηκαν από το σεισμό.

Δεν υπήρξαν πληροφορίες από τις Αρχές για θύματα.

