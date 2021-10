Life

“The 2Night Show” - Ηλίας Παπανικολός: Η κόντρα με τον Mad Clip (βίντεο)

Ο "Εισβολέας" μιλά για την άγνωστη κόντρα του με τον αδικοχαμένο Mad Clip και τα δύσκολα χρόνια εξαιτίας της δυσλεξίας του.

Ο Ηλίας Παπανικολός, η κατά κόσμον «Εισβολέας». βρέθηκε στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή "The 2night Show".

Ο γνωστός ράπερ συζήτησε μιλά για τα πρώτα του βήματα, για τη ραπ μουσική, αλλά και για τον πρόσφατο χαμό του trapper Mad Clip.

Αρχικά, ο Εισβολέας έχει δύσκολα σχολικά χρόνια εξαιτίας της δυσλεξίας του, εκείνη την εποχή δεν αντιμετωπιζόταν σαν σοβαρό πρόβλημα στον μαθησιακό χώρο. "Δεν υπήρχε παιδεία πάνω στο θέμα. Δεν πέρασα και πολύ καλά στο σχολείο γι'αυτό και το παράτησα πολύ νωρίς. Ήθελα να ρουφήξω τη ζωή, ήθελα να δω πράγματα, ήμουν της πρακτικής γνώσης. Έκανα επτά φορές την τρίτη γυμνασίου. Έφαγα ξύλο από τους δασκάλους μου, ήταν η τελευταία φουρνιά αυτών των δασκάλων" ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρέπει απαραίτητα να δείχνεις σκληρός για να πετύχεις στον χώρο της ραπ; Για τον Εισβολέα αυτό δεν αληθεύει ακριβώς: "Είναι ένα είδος ανασφάλειας. Το λέω γιατί και εγώ ήμουν έτσι μία εποχή. Το θέμα είναι να λες στα τραγούδια σου αυτά που παρατηρείς, αυτά που λέει η ψυχούλα σου, χωρίς να βρίζεις. Έχει δύναμη ο λόγος".

Ο Εισβολέας κλήθηκε να σχολιάσει την άνοδο της τραπ μουσικής στον εγχώριο καλλιτεχνικό χώρο και αβίαστα η κουβέντα οδηγήθηκε στο μοιραίο τροχαίο του Mad Clip, το οποίο συγκλόνισε την κοινη γνώμη. Οι δυο τους πρόλαβαν να λύσουν τις διαφορές τους, και αυτό είνικα κάτι που ανακουφίζει ιδιαίτερα τον ράπερ.

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος παραδέχτηκε: "Όλο αυτό με την τραπ μας έσκασε σαν τούβλο, στην αρχή νευρίασα ξέρεις αλλά τώρα χαίρομαι για όλα τα παιδιά, να είναι όλα καλά. Με τον Mad Clip είχαμε μία κόντρα και πάλι καλά τα βρήκαμε, μιλήσαμε στο τηλέφωνο το προηγούμενο καλοκαίρι.Στεναχωρηθήκαμε όλοι που έφυγε... Συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Έχει παραγίνει αυτό με τα τροχαία στην Ελλάδα. Πάλι καλά που τα βρήκαμε γιατί θα είχα τύψεις ακόμα. Μην αφήνεις τίποτα για αύριο".

