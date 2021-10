Πολιτική

Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΕ: Ζήτησε προτάσεις εναντίον της Τουρκίας

Πρέπει να τεθούν ξεκάθαρα τα όρια ανοχής της ΕΕ απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας.

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, που συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο, ζήτησε από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υποβάλει προτάσεις εναντίον της Τουρκίας, υπό το φως της απαράδεκτης συμπεριφοράς της στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, υπογράμμισε ότι πρέπει να τεθούν ξεκάθαρα τα όρια ανοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό το φως της τουρκικής προκλητικής συμπεριφοράς

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπορέλ στις εισαγωγικές του παρατηρήσεις σχετικά με την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, αναφέρθηκε στη σχετική δήλωση του Ιουλίου εκ μέρους των “27”.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος ήταν σαφής ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς δεν έχει υπάρξει ανατροπή των απαράδεκτων ενεργειών της Τουρκίας.

Πρόσθεσε δε, ότι η συμπεριφορά της Τουρκίας δημιουργεί ένταση στην Κύπρο και υπονομεύει την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού. Επίσης, εξέφρασε την αλληλεγγύη του τόσο προς την Κύπρο, όσο και προς την Ελλάδα.

Κατέληξε ότι συμφωνήθηκε να δοθεί εντολή στην ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσουν επιλογές με προτεινόμενα μέτρα εναντίον της Τουρκίας, τα οποία θα κληθούν να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη.

Στην συζήτηση που ακολούθησε, τον λόγο έλαβε πρώτος ο Κύπριος ΥΠΕΞ Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος, αφού παρουσίασε τόσο τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις στην περιοχή των Βαρωσίων όσο και την παρενόχληση του Nautical Geo από τουρκικά πολεμικά σκάφη, τόνισε ότι η Τουρκία δεν σέβεται τις δηλώσεις της ΕΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ότι συνεχίζει να κινείται εκτός του συμφωνημένου πλαισίου όσον αφορά την επίλυση του Κυπριακού.

Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε την προετοιμασία σχετικών προτάσεων από την ΕΥΕΔ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στήριξε πλήρως την παρέμβαση του Κύπριου ομολόγου του και υπογράμμισε ότι θα πρέπει να τραβηχτεί μια “κόκκινη γραμμή” όσον αφορά τις παράνομες και απαράδεκτες τουρκικές ενέργειες. Τόνισε ότι, όπως τα υπόλοιπα κράτη-μέλη δείχνουν αλληλεγγύη έναντι των ενεργειών της Λευκορωσίας, πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη προς την Κύπρο.

Η πρόταση του ΥΕ/ΑΕ υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο δια βοής, καθώς τουλάχιστον άλλα εννέα κράτη-μέλη εκφράστηκαν ενθέρμως υπέρ, ενώ καμία χώρα δεν αντιτάχθηκε.

Η Ελλάδα, πάντα σε στενό συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, αναμένει από την ΕΥΕΔ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υποβολή των σχετικών προτάσεων, κατέληξαν οι ίδιες πηγές.

