Σεισμός στην Κάρπαθο: καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι

Ο Ευθύμιος Λέκκας και ο Άκης Τσελέντης μίλησαν στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το σεισμό στα ανοιχτά της Καρπάθου.

Καθησυχαστικοί εμφανίστηκαν οι σεισμολόγοι στις δηλώσεις τους στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» αναφορικά με τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στα ανοικτά της Καρπάθου λίγο μετά τις 8:30 το πρωί.

Ο Ευθύμης Λέκκας διευκρίνισε ότι, το επίκεντρο του σεισμού «δεν είναι μέσα στο ελληνικό τόξο, αλλά νότια του ελληνικού τόξου», στις πλάκες της Αφρικής.

«Είναι σεισμός 6,3, δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι και πρόκειται για το αφρικανικό ρήγμα».

Ο Άκης Τσελέντης από την πλευρά του, ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει καμία ανησυχία».

Άλλωστε, εξήγησε πως η δόνηση «έγινε στη θάλασσα, απλώς έγινε αισθητός στην Κρήτη λόγω εγγύτητας».

