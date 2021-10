Life

“The 2Night Show” - Σεφερλής: Μου την... έπεσε κοπελίτσα - Η αντίδραση της Τσαβαλιά (βίντεο)

Ο Μάρκος Σεφερλής σε μία απολαυστική συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το "The 2Night Show"...

Ο Μάρκος Σεφερλής άφησε για λίγο την παρουσίαση του "5Χ5" για μία απολαυστική συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το «The 2night Show».

Ο δημοφιλής κωμικός μοιράστηκε μαζί μας το μυστικό της αστείρευτης έμπνευσής του, τα ευτράπελα που έχει ζήσει στις παραστάσεις του και εξομολογήθηκε ένα άγνωστο περιστατικό με την σύζυγό του, Έλενα Τσαβαλιά και την αντίδρασή της σε μία εκδήλωση θαυμασμού από θαυμάστριά του.

Σε ό,τι αφορά τις φοβερές και τρομερές ατάκες που εφευρίσκει για κάθε παράστασή του και βγάζουν πολύ γέλιο, ο ίδιος τόνισε: «Δεν σκέφτομαι ποτέ ότι θα στερέψω από ιδέες και ότι πρέπει να κρατάω backup για την επόμενη χρονιά».

Ο Μάρκος Σεφερλής μίλησε και για τα επόμενα μεγαλεπήβολα σχέδιά του λέγοντας: «Το Τούτσι και το Σρεκ θα τα κάνω του χρόνου, γιατί λόγω πανδημίας, δεν ξέρω αν μου επιτρέπεται να ανεβάσω τόσο μεγάλη παραγωγή».

Ο γνωστός ηθοποιός και θιασάρχης επίσης αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε με διάφορες δουλειές του: «Δεν έχω ακυρώσει ποτέ παράσταση γιατί ο καλλιτέχνης δεν επιτρέπεται ούτε να αρρωστήσει».

Ο ίδιος θυμήθηκε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές του κατά την ώρα παράστασής του: «Σε μια παράταση, πριν βγω στη σκηνή έπαθα λουμπάγκο, ο Στέλιος Κρητικός δεν το κατάλαβε και με τράνταζε, τελείωσε το νούμερο και λιποθύμησα κατά την ώρα του διαλείμματος».

Τέλος εξομολογήθηκε ένα άγνωστο περιστατικό με τη σύζυγό του και την αντίδραση της σε μία εκδήλωση θαυμασμού από θαυμάστριά του: "Έχω φιλήσει γυναίκα στην σκηνή αλλά η Έλενα δεν ζηλεύει και δεν μου κάνει σκηνές γιατί ξέρει ότι είναι δουλειά. Μόνο μια φορά σε μπουζούκια γύρισε το μάτι της, όταν φεύγαμε κι άκουγε τι μου είπε μια κοπέλα. Όπως πέρασα δίπλα από ένα τραπέζι, με σταμάτησαν για φωτογραφίες. Μία κοπελίτσα μου «την έπεσε» κανονικά κι εκεί γύρισε το μάτι της Έλενας. Πολύ κόσμια τής έδωσε να καταλάβει ότι δεν πρέπει να ελπίζει. Βέβαια εγώ μετά την βρήκα στο Instagram και της εξήγησα ότι αυτό δεν έπρεπε να το κάνει. Μόνο μια φορά που έγινε μπροστά της κι ήταν περίεργο το περιστατικό. Αλλά γενικά δεν ζηλεύει, ξέρει την δουλειά κι ότι είμαι άνθρωπος που θέλω να βγαίνω και να ξεδίνω. Δεν μου κάνει έλεγχο».

