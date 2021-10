Life

Μιχάλης Οικονόμου – Γιώργος Μακρής: Γάμος με σύμφωνο συμβίωσης

Μετά από χρόνια σχέσης, αγάπης κι έρωτα, οι δύο ηθοποιοί υπέγραψαν το σύμφωνο συμβίωσης.

Σύμφωνο συμβίωσης υπέγραψαν οι ηθοποιοί Μιχάλης Οικονόμου και Γιώργος Μακρής.

Τα χαρτιά υπεγράφησαν σε δικηγορικό γραφείο και οι δυο τους μοιράστηκαν τις φωτογραφίες και την ευτυχία τους με τους ακολούθους τους στα social media.

Το ζευγάρι έχει ένα αγοράκι, τριών ετών.

