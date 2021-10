Αθλητικά

Διουδής: Πατέρας για πρώτη φορά

Ο Σωκράτης Διούδης έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Η σύζυγος του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, Χριστίνα, έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Την απόλυτη ευτυχία βιώνει ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Σωκράτης Διούδης, μιας κι έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Η σύζυγος του, Χριστίνα, γέννησε την περασμένη Παρασκευή ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Σε ανάρτηση που έκανε το μαιευτήριο αναφέρει τα εξής: «Γονείς για πρώτη φορά έγιναν ο διεθνής ποδοσφαιριστής Διούδης Σωκράτης και η Ιπλικτσόγλου Χριστίνα, καθώς έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, στην Κλινική ΡΕΑ. Το ζευγάρι ευχαρίστησε τον ιατρό του κ. Μητσάκο – Μπαρμπαγιάννη Κυριάκο, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η μητέρα και το νεογέννητο κοριτσάκι χαίρουν άκρας υγείας. Η οικογένεια της Κλινικής ΡΕΑ εύχεται ολόψυχα να τους ζήσει».

