Λάρισα: Γαλέος “γίγας” πουλήθηκε μέσα σε λίγη ώρα (εικόνες)

Το εντυπωσιακό ψάρι που πιάστηκε στο Πήλιο, πήρε θέση στο ιχθυοπωλείο και πουλήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Ένα εντυπωσιακό σε μέγεθος ψάρι, αλιεύτηκε στη θαλάσσια περιοχή του Πηλίου και έκανε την εμφάνισή του στο ιχθυοπωλείο – ιχθυομαγειρείο της Λάρισας.

Προκάλεσε το ενδιαφέρον των περαστικών και φυσικά εξαφανίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά από τους… καλοφαγάδες της περιοχής. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος εξήγησε πως είναι γαλέος. Ο τρόπος που τρώγεται έχει να κάνει με τα γούστα του καθένα. Είτε τηγανιτός με σκορδαλιά στη συνέχεια, είτε λεμονάτος στο φούρνο, είτε ψητός και πλακί.

«Είναι ένα πολύ ωραίο ψάρι» εξήγησε ο ιδιοκτήτης που αποκάλυψε πως ο γαλέος είχε αλιευτεί στο Πήλιο. Να σημειωθεί πως ο γαλέος, ανήκει στην οικογένεια των καρχαριοειδών. Το κρέας του είναι αρκετά εμπορικό.

Έχει μυτερό ρύγχος, γκρίζο κορμί, άσπρη κοιλιά και μαύρα σημάδια στα πτερύγιά του. Συνήθως κινείται σε βαθιά νερά πέραν των 100 μέτρων. Ταξιδεύει σε ομάδες και μεταναστεύει συχνά. Το μέγεθός του συνήθως φτάνει τα 1 με 2 μέτρα. Τρέφεται με μικρά ψάρια και μαλάκια. Ψαρεύεται με παραγάδι βυθού ή δίχτυα ή βαθιά καθετή από σκάφος.

Πηγή: larissanet.gr

