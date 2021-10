“Το Πρωινό”: Νέα δίωξη ηθοποιού για βιασμό - Τι λέει η Μανωλάκου για την συνεργασία τους (βίντεο)

Life

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" μίλησε η ηθοποιός Σοφία Μανωλάκου, η οποία έχει συνεργαστεί με τον ηθοποιό. Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του.

Σάλος έχει ξεσπάσει από χθες το μεσημέρι στον χώρο του θεάματος, αφού ακόμη ένας ηθοποιός-σκηνοθέτης φέρεται να κατηγορείται για βιασμό.

Πρόκειται για τον τέταρτο κατά σειρά ηθοποιό που φαίνεται να βαρύνεται με τη συγκεκριμένη κατηγορία από τη μέρα που ξέσπασε το #metoo στη χώρα μας.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" μίλησε η ηθοποιός Σοφία Μανωλάκου, η οποία έχει συνεργαστεί με τον ηθοποιό που κατηγορείται για βασμό.

«Πριν κάποια χρόνια συνεργαστήκαμε. Πέφτω από τα σύννεφα. Είναι ένα καλό παιδί, πολύ ευγενικός, με σεβασμό, χαμηλών τόνων. Δεν είχα υποπτευθεί τίποτα. Είχα μία πολύ ωραία συνεργασία. Όσο τον έζησα, έχω μία καλή εικόνα για εκείνον. Εκπλήσσομαι» είπε αρχικά η Σοφία Μανωλάκου για τον τέταρτο ηθοποιό κατηγορούμενο για βιασμό.

Παράλληλα, η ηθοποιός έστειλε κι ένα μήνυμα μέσα από τις δηλώσεις της στο Πρωινό: «Πρέπει να ανοίξουμε τα στόματά μας και να μιλήσουμε. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που μας κάνουν κακό και σωματικό και ψυχολογικό, πρέπει να βγούμε και να το καταγγείλουμε. Η δικαιοσύνη θα κρίνει από εκεί και πέρα».

Δικηγόρος ηθοποιού: Ψευδής η καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση

Ωστόσο, την ίδια ώρα, «ψευδή» χαρακτηρίζει την καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος ενός ακόμα ηθοποιού ο δικηγόρος του, Χάρης Αναγνωστόπουλος. Όπως ο ίδιος επισημαίνει, «δεν είναι σύμπτωση το ότι η υπόθεση αυτή στηρίζεται σε μια καταγγελία που χρονικά έπεται της ανάδειξης και της δράσης του κινήματος "metoo"».

Αναλυτικά η δήλωση του δικηγόρου του ηθοποιού:

«Δεν είναι σύμπτωση το ότι η υπόθεση αυτή στηρίζεται σε μια καταγγελία που χρονικά έπεται της ανάδειξης και της δράσης του κινήματος «metoo» και τον σπουδαίο και καθοριστικό ρόλο που αυτό έπαιξε στην αποκάλυψη περιπτώσεων κατάχρησης εξουσίας σε εγκλήματα γενετήσιας ελευθέριας και άλλων.

Είναι απολύτως βέβαιο ότι η συγκεκριμένη καταγγελία είναι απολύτως ψευδής, αντιφατική και αυτοαναιρούμενη από το ίδιο το περιεχόμενό της. Δυστυχώς όμως ανήκει σε εκείνες τις περιπτώσεις που ενώ απέχουν παρασάγγας από τον προστατευτικό πυρήνα του ανωτέρω κινήματος, επιχειρούν αθέμιτα να εκμεταλλευτούν την περιρρέουσα ατμόσφαιρα που αυτό δημιούργησε και να το εργαλειοποιήσουν, στοχεύοντας σε δημοσιότητά και άλλους ιδιοτελείς σκοπούς.

Εξ’ αφορμής μάλιστα τέτοιων κατασκευασμένων, ψευδών και εκ του πονηρού υποβαλλόμενων καταγγελιών, που εν τέλει υπονομεύουν και βλάπτουν το παραπάνω κίνημα και τα πραγματικά θύματα καταδικαστέων συμπεριφορών και εγκλημάτων, θα πρέπει κάποια στιγμή να αναλογιστούμε το μέγεθος της ζημίας που προκαλείται σε αυτόν που καταγγέλλεται άδικα και αναληθώς με τον τρόπο αυτόν. Γιατί οι τρομακτικές συνέπειες για την επαγγελματική, κοινωνική, προσωπική και οικονομική υπόσταση του αναληθώς καταγγελλόμενου, δυστυχώς επ’ ουδενί δεν αποκαθίστανται από τη μεταγενέστερη απαλλαγή του, ιδίως όταν επί μακρόν έχει αποτυπωθεί στη συνείδηση της κοινής γνώμης ως θύτης και έχει υποστεί καίρια πλήγματα στην αξιοπρέπεια και στην ηθική του υπόσταση.»

