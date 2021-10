Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ανεμβολίαστοι: Δύο ακόμη νέοι νεκροί

Ένας άνδρας και μία γυναίκα, κάτω των 50 και οι δύο, έφυγαν από τη ζωή από τον κορονοϊό.

Δύο ακόμα νέοι άνθρωποι έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό. Ένας 46χρονος Ξανθιώτης είναι το νεότερο θύμα του κοροναϊού στην Ξάνθη, ενώ μία 34χρονη από τα Τρίκαλα, έχασε τη ζωή της λόγω της covid-19. Και οι δύο ήταν ανεμβολίαστοι.

Ο 46χρονος ήταν παντρεμένος πατέρας δύο παιδιών και διατηρούσε ένα από τα πιο γνωστά συνεργεία Μοτοσικλετών. Ήταν γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός στην πόλη της Ξάνθης και έφυγε από ζωή εξαιτίας της πανδημίας ανεμβολίαστος.

Σχολιάζοντας το θάνατο, ο ξάδερφός του, πρώην Δήμαρχος, Βασίλης Τσολακίδης σχολίασε στα κοινωνικά δίκτυα: “Ξάδερφε δεν μας άκουσες να κάνεις το εμβόλιο. Γιατί το έκανες αυτό στα παιδάκια σου;”

Επιστήμονες και σύσσωμη η πολιτική ηγεσία απευθύνουν έκκληση σε όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν και να αποφύγουν οδυνηρές καταστάσεις αγνοώντας ψευδοπιεστημονικές και σκοταδιστικές δοξασίες που διακινούνται στα κοινωνικά δίκτυα.

Ανεμβολίαστη η 34χρονη που κατέληξε στο νοσοκομείο λόγω κορωνοϊού

Ανεμβολίαστη ήταν και η 34χρονη από την Αγία Μονή Τρικάλων, που σήμερα το πρωί κατέληξε στο νοσοκομείο της πόλης, εξαιτίας σοβαρών επιπλοκών που δημιουργήθηκαν στον οργανισμό της από την Covid-19.

Η νέα γυναίκα είχε επισκεφτεί εξωτερικό γιατρό, ο οποίος της είχε συστήσει ειδική φαρμακευτική αγωγή την οποία δεν ακολουθούσε.

Ο διοικητής νοσοκομείου Τρικάλων Κωνσταντίνος Γρηγορίου η κοπέλα έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της.

