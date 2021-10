Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ουκρανία: “καλπάζει” η πανδημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει το νέο ρεκόρ ημερήσιων θανάτων από την έναρξη της πανδημίας.

H Ουκρανία κατέγραψε αριθμό ρεκόρ 538 ημερήσιων θανάτων λόγω της Covid-19 τις τελευταίες 24 ώρες, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Το προηγούμενο ρεκόρ με 481 θανάτους ήταν στις 7 Απριλίου.

Τα στοιχεία του υπουργείου έδειξαν ότι το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 15.579 νέα κρούσματα.

Η Ουκρανία έχει καταγράψει συνολικά 2,66 εκατ. κρούσματα κορονοϊού και 61.348 θανάτους.

Ειδήσεις σήμερα:

Σκυλακάκης για επίδομα θέρμανσης στον ΑΝΤ1: Μέχρι τις 10/11 θα ανοίξει η πλατφόρμα

Σεισμός στην Κάρπαθο: καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι

Λιάγκας: Σκληρή απάντηση σε Παπαθωμά - Πετράκο (βίντεο)