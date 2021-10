Πολιτική

Μητσοτάκης προς Σίσι: Αποσταθεροποιητικός ο ρόλος της Τουρκίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενέργεια, άμυνα και οι εξελίξεις στη Μεσόγειο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο.

Οι εξελίξεις στη Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδος και Αιγύπτου, ιδίως στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας, τέθηκαν επί τάπητος στη συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, νωρίτερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου στο περιθώριο της 9ης Τριμερής Συνόδου Ελλάδος - Κύπρου - Αιγύπτου.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, οι δύο ηγέτες είχαν την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων, ενώ, όπως προαναφέρθηκε έμφαση δόθηκε στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας. Επισημάνθηκε δε πως οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή επιβάλλουν την ανάπτυξη της στρατηγικής σχέσης ΕΕ - Αιγύπτου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αιγύπτιο Πρόεδρο για τις πρόσφατες προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας τονίζοντας τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, επανέλαβε την ετοιμότητα για διάλογο και επαναπροσέγγιση υπό την προϋπόθεση του σεβασμού της διεθνούς νομιμότητας, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας και της αποχής από προκλητικές ενέργειες.

Επιπλέον, ενημέρωσε τον κ. Σίσι για τις πρόσφατες στρατηγικές κινήσεις της Ελλάδος στο διπλωματικό πεδίο, που, όπως ειπώθηκε, επιβεβαιώνουν και ενισχύουν τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και ανοίγουν νέες προοπτικές στενότερης συνεργασίας με χώρες που έχουν τις ίδιες προτεραιότητες για την Ανατολική Μεσόγειο, όπως η φίλη Αίγυπτος.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και στον Λίβανο, μια χώρα με την οποία Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος διατηρούν άριστες σχέσεις και προς την οποία παρέχουν σταθερή υποστήριξη, αλλά και οι εξελίξεις στη Λιβύη και οι προοπτικές για τη χώρα μετά τις εκλογές.

Από ελληνικής πλευράς στη διευρυμένη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, η διευθύντρια του Διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Θάνος Ντόκος και η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

Ειδήσεις σήμερα:

Σκυλακάκης για επίδομα θέρμανσης στον ΑΝΤ1: Μέχρι τις 10/11 θα ανοίξει η πλατφόρμα

Πιερρακάκης: Σχέδιο Μάρσαλ για την Ελλάδα το Ταμείο Ανάκαμψης

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Δούκας αντιμέτωπος με δυσάρεστες εξελίξεις (βίντεο)